美軍測試「天襲者II式」攻擊機 重現50年前經典設計

美國空軍特戰司令部與第96測試聯隊近期於佛州埃格林空軍基地測試「天襲者二式」攻擊機，其尾輪構型與野戰起降能力成為關注焦點。（圖：L3Harris）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》報導，美國空軍最新的輕型攻擊與偵察機OA-1K「天襲者II式」（Skyraider II），正在佛州埃格林空軍基地進行研發測試，為其在空軍特種作戰司令部（AFSOC）的服役之路邁出關鍵一步。

這款飛機由第96測試聯隊與美國特種作戰司令部合作評估，旨在驗證其適航性與製造商L3哈里斯（L3Harris）所聲稱的性能。其作戰定位是為在地理上被孤立地區的特種作戰部隊，提供一款具成本效益的載人支援飛機，能執行密接空中支援、精準打擊及武裝情報、監視與偵察（ISR）任務。

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「天襲者II式」最獨特的特徵之一，是其「尾輪式起落架」（tailwheel landing gear）配置，這是在現役美國空軍飛機中超過50年未見的設計。第96測試聯隊的韋克菲爾德少校（Maj. Stephen Wakefield）表示，為此特殊設計，測試團隊需開發新的評估方法以確保合規與操作安全。

為因應這種獨特的起落架配置，空軍飛行員特別使用其民用版AT-802進行額外訓練，以熟練掌握操控。測試飛行員馬什少校（Maj. Jacob Marsh）形容，駕駛OA-1K充滿挑戰，讓他每天都必須拿出看家本領。他指出，該機在低速下的操控，與他先前在海軍測試飛行員學校駕駛的UH-1N直升機有相似之處。

根據L3Harris的數據，該機在約3000公尺高空時速可達394公里，在約2400公尺高度的航程則可達2400公里。目前的測試已包含人為因素與操控品質評估，未來將進行武器投射與感測器性能測試。

「天襲者II式」的戰略定位是一款堅固、靈活的平台，能從未經準備的跑道上起降。它並非旨在取代高性能戰機或專用ISR平台，而是為指揮官提供一個在後勤有限、風險高的環境中，支援從監視到快速打擊等多樣化任務的多功能工具。

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