劍指中國！日本F-35B匿蹤戰機首批8月部署台灣周邊熱區

日本航空自衛隊首批F-35B匿蹤戰機之一，正在進行部署準備。此舉為日本強化南西諸島周邊防衛態勢的一環。該機型具備短場起飛與垂直降落（STOVL）能力，適合前進部署與島嶼作戰。（圖：Eric Kilpatrick／X）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據日本防衛省7月29日發布的訊息，日本將於今年8月7日首度部署美製F-35B「閃電II式」（Lightning II）匿蹤戰機。軍事新聞網站《Army Recognition》報導，首批四架戰機將進駐九州南部的新田原基地，此舉被視為日本在美中角力下，強化第一島鏈防禦的重大戰略轉折。

此次部署的核心，是F-35B獨有的短場起降/垂直降落（STOVL）能力。這項能力不僅讓日本航空自衛隊（JASDF）獲得在偏遠島嶼簡易跑道上操作最先進戰機的彈性，更關鍵的是，它將與改裝中的「出雲級」（Izumo-class）輕型航空母艦結合，使日本自二戰後首次恢復固定翼艦載機戰力，實現真正的空海一體化作戰。

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新田原基地的戰略位置極其敏感，它位於九州宮崎縣，是部署F-35B以強化南西諸島（琉球群島）防禦的關鍵據點。南西諸島從九州延伸至距離台灣約112公里處，形成第一島鏈的重要組成部分。新田原基地的F-35B可通過輪調部署至南西諸島各處，此舉無疑是針對中國日益頻繁的軍事擴張，以及潛在的台海突發事態，所建立的前哨防禦體系。

近年來，中國解放軍機艦頻繁穿越宮古海峽，並持續在釣魚台（Senkaku Islands）周邊對日本施壓，無人機侵擾與戰機攔截次數遽增，已構成區域高風險態勢。F-35B的進駐，被視為是對此的回應。

這款戰機的導入，象徵日本國防思維的重大轉型，從傳統的專守防衛，轉向強調機動性、生存性與多領域應對能力。透過與美軍指管系統的無縫整合，日本將具備「可上艦、可上島、可分散部署」的空中打擊能力，這將對意圖挑戰區域現狀的中國，構成難以忽視的戰略壓力。

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