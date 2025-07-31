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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

美海軍F-35C驚傳墜毀加州 失事大火畫面曝光

2025/07/31 13:02

美國海軍1架隸屬VFA-125訓練中隊的F-35C戰機在加州墜毀。（圖擷自X）美國海軍1架隸屬VFA-125訓練中隊的F-35C戰機在加州墜毀。（圖擷自X）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍1架隸屬VFA-125訓練中隊的F-35C戰機在加州驚傳墜毀，飛行員彈射逃生。

綜合外媒報導，美國海軍1架F-35C戰機驚傳墜毀，該戰機隸屬於VFA-125訓練中隊，墜毀地點在加州勒穆爾海軍航空站（Naval Air Station Lemoore）附近，戰機墜毀後燃起熊熊大火，勒穆爾海軍航空站發表聲明指出，飛行員成功彈射，地面沒有人員遭波及，詳細事故原因還有待釐清。

F-35C為美國海軍使用的型號，屬於艦載型，這次墜機也是F-35C的第二次損失機體的事故；2022年1月24日，1架F-35C在南海降落卡爾文森號航空母艦時尾部撞擊飛行甲板，戰鬥機起火在跑道上滑行並墜海。

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