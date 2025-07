美海軍F-35C驚傳墜毀加州 失事大火畫面曝光

美國海軍1架隸屬VFA-125訓練中隊的F-35C戰機在加州墜毀。(圖擷自X)

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國海軍1架隸屬VFA-125訓練中隊的F-35C戰機在加州驚傳墜毀,飛行員彈射逃生。

綜合外媒報導,美國海軍1架F-35C戰機驚傳墜毀,該戰機隸屬於VFA-125訓練中隊,墜毀地點在加州勒穆爾海軍航空站(Naval Air Station Lemoore)附近,戰機墜毀後燃起熊熊大火,勒穆爾海軍航空站發表聲明指出,飛行員成功彈射,地面沒有人員遭波及,詳細事故原因還有待釐清。

F-35C為美國海軍使用的型號,屬於艦載型,這次墜機也是F-35C的第二次損失機體的事故;2022年1月24日,1架F-35C在南海降落卡爾文森號航空母艦時尾部撞擊飛行甲板,戰鬥機起火在跑道上滑行並墜海。

Reports of a crash earlier involving a U.S. Navy F-35C Lightning II at or near Naval Air Station Lemoore in Kings County, California. The aircraft was reportedly forced to carry out an emergency landing, before being engulfed in flames. Police, fire, and rescue are on-scene… pic.twitter.com/DDSi2YVa23