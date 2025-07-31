俄軍雙線進逼！宣稱奪下烏東重鎮、飛彈轟炸基輔釀6死

7月31日，烏克蘭首都基輔，一棟公寓大樓在俄羅斯的飛彈與無人機攻擊中被擊中，救援人員正在現場工作。此次攻擊造成包含一名6歲男童在內的6名平民死亡（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國防部7月31日宣稱，已攻佔烏克蘭東部戰略重鎮查西夫雅爾（Chasiv Yar），此地數月來一直是烏軍的重要據點與激戰前線。與此同時，俄軍對首都基輔發動了致命的飛彈與無人機攻擊，造成包含一名6歲男童在內的6名平民死亡。

根據法新社報導，俄羅斯國防部在一份聲明中簡短表示，俄軍已「解放」了查西夫雅爾鎮。然而，路透表示無法獨立證實此一戰場報告。

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烏克蘭方面對俄方的說法提出質疑。烏克蘭武裝部隊參謀總部7月31日上午的報告僅表示，俄軍攻擊了查西夫雅爾「附近」的地點。而一個追蹤前線動態的烏克蘭開源地圖網站「DeepState」則顯示，烏克蘭部隊仍控制著該鎮的西半部。

查西夫雅爾位於去年被俄軍血戰攻下的巴赫姆特（Bakhmut）以西，是頓內次克（Donetsk）地區的關鍵防線。

在俄軍發布戰報的同時，基輔市軍事管理部門首長特卡琴科（Tymur Tkachenko）在Telegram上證實，首都的攻擊事件死亡人數已上升至6人。

基輔的攻擊事件引發了烏克蘭的強烈外交回應。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X上呼籲，應對莫斯科施加「極限施壓」。他寫道：「美國川普總統對普廷一直非常慷慨且有耐心，試圖尋找解決方案。但普廷不在乎任何結束殺戮的嘗試，他只想摧毀與殺戮。」

西比加強硬表示：「是時候讓他感受到其選擇所帶來的痛苦與後果了。是時候對莫斯科施加最大壓力了。」

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