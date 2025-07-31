自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄軍雙線進逼！宣稱奪下烏東重鎮、飛彈轟炸基輔釀6死

2025/07/31 14:19

7月31日，烏克蘭首都基輔，一棟公寓大樓在俄羅斯的飛彈與無人機攻擊中被擊中，救援人員正在現場工作。此次攻擊造成包含一名6歲男童在內的6名平民死亡（路透）7月31日，烏克蘭首都基輔，一棟公寓大樓在俄羅斯的飛彈與無人機攻擊中被擊中，救援人員正在現場工作。此次攻擊造成包含一名6歲男童在內的6名平民死亡（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯國防部7月31日宣稱，已攻佔烏克蘭東部戰略重鎮查西夫雅爾（Chasiv Yar），此地數月來一直是烏軍的重要據點與激戰前線。與此同時，俄軍對首都基輔發動了致命的飛彈與無人機攻擊，造成包含一名6歲男童在內的6名平民死亡。

根據法新社報導，俄羅斯國防部在一份聲明中簡短表示，俄軍已「解放」了查西夫雅爾鎮。然而，路透表示無法獨立證實此一戰場報告。

烏克蘭方面對俄方的說法提出質疑。烏克蘭武裝部隊參謀總部7月31日上午的報告僅表示，俄軍攻擊了查西夫雅爾「附近」的地點。而一個追蹤前線動態的烏克蘭開源地圖網站「DeepState」則顯示，烏克蘭部隊仍控制著該鎮的西半部。

查西夫雅爾位於去年被俄軍血戰攻下的巴赫姆特（Bakhmut）以西，是頓內次克（Donetsk）地區的關鍵防線。

在俄軍發布戰報的同時，基輔市軍事管理部門首長特卡琴科（Tymur Tkachenko）在Telegram上證實，首都的攻擊事件死亡人數已上升至6人。

基輔的攻擊事件引發了烏克蘭的強烈外交回應。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X上呼籲，應對莫斯科施加「極限施壓」。他寫道：「美國川普總統對普廷一直非常慷慨且有耐心，試圖尋找解決方案。但普廷不在乎任何結束殺戮的嘗試，他只想摧毀與殺戮。」

西比加強硬表示：「是時候讓他感受到其選擇所帶來的痛苦與後果了。是時候對莫斯科施加最大壓力了。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中