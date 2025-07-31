73小時不落地！美軍測試「天行者」太陽能無人機

由「天行者航空」（Skydweller Aero）公司開發的太陽能無人機系統（UAS）進行飛行測試。（圖：/NAWCAD Visual Information）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍與航太公司「天行者航空」（Skydweller Aero）合作，已成功完成一次僅依靠太陽能、長達73小時的無人機連續飛行測試，為應用太陽能飛行器於海洋情報、監視與偵察（ISR）任務邁出重要一步。

軍聞網站《Defence Blog》報導，此次在密西西比州聖路易斯進行的展示，由海軍航空作戰中心航空器分部（NAWCAD）主導。官方表示，飛行不僅證明了「天行者」無人機在日夜循環中維持太陽能動力的能力，也驗證了其指揮控制系統、自主反應功能以及對天氣擾動的韌性。

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「天行者」無人機系統（UAS）是一款由成熟的有人駕駛平台改裝而來的大翼展太陽能飛機。在為期3天的飛行中，該系統展現了維持「正能量平衡」的能力，這是無需燃料或外部動力即可持續運作的關鍵指標。此外，它也證明了能保持通訊、自主做出即時決策，並動態適應湍流條件。

NAWCAD特殊用途UAS專案負責人馬基歐尼（Bill Macchione）指出，將「天行者」整合至海軍的ISR網絡，能創建一個更靈活、更具韌性的監視架構，優化資源並增強整體海洋領域意識。其長時程續航與低維運需求，使其特別適合廣域監視，從而將更複雜或昂貴的資產解放出來。

NAWCAD與「天行者」的合作始於2020年，最初是為了解決美國南方司令部（ SOUTHCOM）所面臨的作戰缺口，如毒品販運等。預計這款太陽能無人機將為南方司令部廣闊的責任區提供持續監視支援。

進一步的測試計畫於今年夏季稍晚在南方司令部轄區內進行，下一階段將聚焦於將「天行者」的ISR資訊流整合至即時任務中。若未來測試達標，海軍可望將此類太陽能UAS納入其分層ISR戰略。

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