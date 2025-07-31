攔截俄羅斯無人機屢傳捷報 烏克蘭秘密武器曝光

烏克蘭軍方使用無人機攔截俄羅斯「見證者」（Shahed）自殺式無人機的情境。（圖：ArmyInform）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭媒體《經濟真理報》（Ekonomichna Pravda）報導，日前被烏軍擊落的「見證者」（Shahed）自殺式無人機，約90%歸功於前Google執行長施密特（Eric Schmidt）支持開發的無人機攔截系統。該報聲稱，這些系統具備高度夜間目標偵測精準度。

報導指出，施密特參與開發三種無人機，型號未公開，涵蓋中程打擊型、攔截機與第一人稱視角（FPV）自殺式無人機。所有系統均整合人工智慧（AI）與自主系統，能於夜間自動識別並攔截俄軍目標。

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該報引述多數消息人士指出，這些施密特支持的系統是烏軍最有效的反Shahed裝備之一。一名旅級代表表示，AI無人機配備專有通訊模組，可抵禦俄軍電子戰干擾，以AI辨識並摧毀目標，實戰表現出色。

七月初，烏克蘭總統澤倫斯基宣布，施密特支持的美國公司「迅捷節拍」（Swift Beat）已與烏國簽署協議，將共同生產無人機，預計2025年供應數十萬架，涵蓋Shahed攔截與遠程打擊用途。

Swift Beat尚未公開具體型號與部署細節，但官網指出，公司專注開發無衛星導航（non-GNSS navigation）、目標追蹤與自動導引系統等技術，可望強化烏軍在干擾環境下的應變與空防能力。

不過，報導指出，該公司尚未對外展示其產品實體，主力系統的部署規模亦未公開，外界對其技術成熟度與量產進度了解有限，資訊透明度不足構成主要限制。

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