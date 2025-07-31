南海「海上長城」衛星照曝光！中國3200公頃基地可起降核武轟炸機

2025年5月19日的衛星影像顯示，兩架中國H-6K核能力轟炸機（圖中）停放在南海西沙群島的永興島機場跑道上，證實中國已具備從南海島礁投射遠程打擊武力的能力。（圖：Maxar Technologies）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據最新情報顯示，中國已在南海建立了總面積達3200公頃的島嶼軍事基地網絡，其中部分基地現在已具備起降轟-6K（H-6K）核武轟炸機的能力，對澳洲及美、日等區域盟友構成嚴重警訊。

澳洲廣播公司（ABC）報導，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的「亞洲海事透明度倡議」（AMTI）長期追蹤的衛星影像，揭示了中國在該地區快速擴張的真實規模。AMTI主任波林（Gregory Poling）指出，這些基地是「人類史上最快速的大規模疏浚與填海造陸」，現已部署了港口、大型跑道、超過72座戰機機庫、地對空飛彈與反艦巡弋飛彈，以及大量雷達與通訊設施。

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中國目前在西沙群島擁有20個前哨站，在南沙群島則有7個，其中4個已是全面運作的海空軍基地。今年5月的影像更首度揭露，兩架H-6K核轟炸機已部署於西沙的永興島。澳洲洛伊研究所（Lowy Institute）研究員雅各布（Abdul Rahman Yaacob）警告：「中國建造的這些3000公尺長跑道，意圖明確，就是要部署先進的H-6K轟炸機，這些轟炸機發射的飛彈，射程可及澳洲。」

雅各布更將中國聲稱擁有南海歷史權益的「九段線」主張，形容為「修正主義的歷史幻想」，並警告這種論述可能帶來真實世界的後果，如同「俄羅斯認為烏克蘭屬於其領土，最終導致全面入侵」。

儘管根據聯合國與國際法，這些基地均屬非法，且澳洲政府也對中國的行徑表達「深度關切」，但波林指出，憑藉這些基地，「中國現在能看見、聽見並通訊至整個南海，這是包括美國在內的其他任何國家都無法做到的。」

衛星影像對比顯示，南沙群島的美濟礁（Mischief Reef）在十年內的驚人變化。左圖為2015年開始吹填造陸的樣貌，右圖為2025年已建成擁有3000公尺跑道、港口與各式軍事設施的完整基地。（圖：Maxar Technologies）

中國現役的H-6K遠程轟炸機可掛載長程巡弋飛彈，具備核打擊能力，龐大機體需要如南海人造島礁上所建的長跑道才能起降。（圖：維基百科公領域）

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