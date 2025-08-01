川普下通牒！要求俄烏8月8日前須達成停火協議

美國總統川普。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

。居民站在基輔汽車和一棟公寓大樓旁。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對俄烏戰爭再度施壓，要求雙邊在8月8日前達成停火與和平協議，同時川普本週二警告，若俄羅斯未展現和平誠意，將針對俄國啟動新一波貿易制裁措施。

據《路透》報導，美國資深外交官凱利（John Kelley）於聯合國安理會向15名成員國組成的理事會表示，「川普已經明確要求，俄羅斯與烏克蘭必須經由談判實現停火和持久和平，『現在是時候達成協議』，這必須在8月8日之前完成」、「美國已準備好採取更多措施，以確保和平落實。」

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據了解，基輔與莫斯科雙方今年曾3度在土耳其伊斯坦堡舉行會談，儘管有交換戰俘與遺體的成果，但尚未達成實質停火協議進展。

俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）於會中表示，莫斯科將持續參與伊斯坦堡談判，但也批評西方國家對莫斯科外交缺乏善意，「西方的戰爭派系並未消失......外交淪為對俄羅斯施壓的工具。」

烏克蘭副常駐聯合國大使哈約維辛（Khrystyna Hayovyshyn）則強調，對俄羅斯的侵略行為國際社會應展現團結與行動力，「我們尋求一個符合聯合國憲章原則的全面、公正與持久和平。烏克蘭重申，實現全面、立即且無條件的停火是必要的，這是制止俄羅斯侵略的第一步。」

另外，川普上月29日透露，如果莫斯科在結束烏國戰爭方面沒有展現任何進展，華盛頓將從「29日起10日內」開啟對俄羅淤課徵關稅與其他懲罰性措施。

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