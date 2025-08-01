柏鴻輝視導軍醫院及玉山艦 強調AI導入減輕工作負擔

柏副部長慰勉玉山軍艦官兵弟兄姊妹戰訓辛勞。（圖取自軍聞社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部副部長柏鴻輝昨日先後至國軍高雄總醫院與海軍左營基地玉山軍艦視導，與基層官兵座談，同時代表國防部長顧立雄感謝所有同仁的辛勞，期許中央、地方單位不分彼此，共同創造優質的工作環境，讓所有同仁都能夠以國軍為榮。

柏鴻輝昨日先前往軍醫院，關心軍醫同仁工作與生活情形，期勉各單位主官應從自身做起「走動式管理」，關心單位官兵，共同學習跳脫舊有的框架。

請繼續往下閱讀...

柏鴻輝提到，近年AI技術發展迅速，因應少子化趨勢、人力資源減少，未來個人工作負荷將加重，軍醫院應積極導入AI技術應用，整合科技資源，強化行政與醫療效率。

柏鴻輝也強調，為提升全社會防衛韌性，軍醫單位亦需考量、評估各地區醫療量能；尤其在軍事重地或特殊地點，應該評估是否有足夠醫療資源、量能如何建立。

隨後柏鴻輝轉往玉山軍艦，視導官兵生活設施及醫療艙間，慰勉艦上官兵與官校見習生；柏鴻輝也勉勵所有同仁，善加運用在工作的閒暇時間充實自我、更上一層樓，珍惜每分每秒，思考如何不被科技與AI取代。

圖為玉山軍艦。（資料照，記者涂鉅旻製圖）

玉山軍艦全長153公尺、排水量10600噸，構型以美軍「聖安東尼奧級」兩棲船塢運輸艦為基礎，採匿蹤流線型設計。其推進系統，採四部「MTU 20V 8000」柴油引擎，若以時速21海里（約39.8公里）下，續航距離可達7000海里（約12964公里）。

玉山艦的塢槽乾區可停放AAV7兩棲突擊載具，也可視任務需求裝載悍馬車、衛星通信車等；「泛水塢艙」至多可裝載1艘LCU（通用登陸艇）、4艘LCM（機械化登陸艇）；其直升機機庫、飛行甲板可容納2架直升機。

武器方面，玉山艦配備4座8聯裝的32枚國造「海劍二」防空飛彈，射程達30公里。前、後方各配備一門方陣快砲，軍艦前方並設有76公釐的MK-75艦砲，每分鐘射速達85至100發。

同時，玉山艦也可當作臨時海上野戰醫院，因此艦上設有牙醫室、診療室、病房與手術室，可供醫官從事一般外科及骨科手術、內科及牙科診療。

柏副部長視導醫療艙間。（圖取自軍聞社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法