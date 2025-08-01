用M4「卡賓」槍反無人機 美陸戰隊跟購SMASH 2000L先進瞄具

美國駐歐陸軍今年6月測試SMASH 2000L步槍先進瞄具系統之情形。（美軍DVIDS網站）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國《陸戰隊時報》報導，為因應新興的無人機威脅，美軍陸戰隊（USMC）確定將採購以色列製的「SMASH 2000L」單兵槍械射控系統，最快今（2025）年秋季起陸續配發部隊，運用其先進的觀瞄裝備，提升單兵防空、地面作戰能力，即便手持M4卡賓步槍，也能有效反制敵軍襲擾。

報導指出，美軍陸戰隊作戰發展指揮部（Combat Development and Integration Command, USMC）發言人弗蘭根中校（Lt. Col. Eric Flanagan）證實，該軍確定採購「SMASH 2000L」先進槍瞄射控系統，最快下一財年（2026財年，2025年10月起算）起陸續配賦部隊使用，但未透露確切採購數量、金額等進一步資訊。

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另一方面，美國陸軍（U.S. Army）今年（5）月已藉快速轉型（Transformation in Contact, TIC 2.0）計畫名義，率先採購1300萬美元（約新台幣3.84億元）的同型系統，加速前線主戰部隊換裝，並在隔（6）月由駐歐陸軍接續於演訓中測試，運用M4A1突擊步槍驗證系統效能。

以色列「智慧射手」公司開發的「SMASH 2000L」步槍用先進槍瞄系統。（Smartshooter公司官網）

由以色列Smart Shooter公司開發的「SMASH 2000L」，為輕兵器用數位光學槍瞄系統，可整合M4步槍、AR15突擊步槍和SR25狙擊步槍等裝備，並藉由日間輔助、夜間低光源增強兩模式，在射手扣下扳機後協助追蹤、鎖定並調整彈道，透過系統控制擊發時機提高首發命中率，針對300公尺外地面靜、動態目標，以及200公尺外的空中無人機，均可有效反制。

此外，該系統現已獲美、英等北約部隊採用，以軍也將此應用於加薩走廊等實戰環境，可望提升美軍單兵反無人機與全天候作戰效能。

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