陸軍13億向美採購高爆火箭彈 籌補空射2.75吋火箭彈維持陸航戰力

「超級眼鏡蛇」攻擊直升機在今年6月的演訓中，對模擬目標發射2.75吋火箭彈精準打擊。（資料照，記者蔡宗憲攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國為持續補充彈藥耗損與建構新興戰力，持續向美採購所需彈藥。據政府採購網今（1）日的最新公告，陸軍將斥資13.6億元向美採購一批「高爆火箭彈」，研判為陸航空射2.75吋火箭彈，不過詳細仍有待軍方進一步證實。

根據政府電子採購網今日最新公布的決標公告，國防部由駐美軍事代表團為代表，將耗資13億6687萬2545元向美國採購一批「高爆火箭彈」，履約期限自今（114）年7月24日起，預估至117年6月15日止。本案採指定廠商的「限制性招標」方式，並依對美軍購慣例，得標廠商統一由美國在台協會（A.I.T.）為代表。

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比對今年度的國防預算報告，推測此案目前有可能與陸航2.75吋火箭彈採購案有關，但仍有部分資訊令人存疑。預算書顯示，陸軍後勤業務預計支出13億1492萬8千元（匯率31.97）執行「2.75吋高爆火箭彈採購案」並規劃於今年起至119年執行。

此軍購案金額與預算書顯示的金額大致雷同，惟預計執行年分在117年與119年間有落差；此外，軍售案的履約地點為高雄鼓山、內門區，這與陸航的龍潭、新社、歸仁等常駐基地不符。

此案亦不排除為「海馬士」火箭彈籌補彈藥的可能性；陸軍現役稱之為「火箭彈」的武器，大致有單兵「紅隼」火箭彈、雷霆2000多管火箭、新購的「海馬士」多管火箭系統，以及空用的2.75吋火箭彈，其中撇除國造武器，美製火箭彈多為後二者。「海馬士」多管火箭為我國新購裝備，其彈藥採購案可能因機敏性，而未單獨明列於公開預算中。

圖為美國陸軍海馬士系統射擊火箭彈。（圖:美國陸軍）

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