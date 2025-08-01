陸軍百架戰術無人機 審計部點出大問題：無後勤預算丶無零件庫存

國軍未來數年採購的軍用商規無人機總量突破5萬大關，使得無人機飛操手的訓能提升成為迫切急需。圖為陸軍特戰官兵操作微型無人機。（取自軍聞社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍目前已獲3千餘架各式商規軍用無人機，及百架戰術型無人機，未來將再籌購4萬餘架無人機。雖然數量規模快速擴張，但後勤、人員訓練等不一定到位，審計部報告近期揭露，陸軍100架戰術型無人機，不僅今年度未編列任何維保育算，零附件庫存更是「零」，未來妥善率恐快速跌落。

審計部表示，陸軍委中科院產製戰術型無人機（第一階段）及維保所需零附件，預劃單位保養（O級）由接裝單位負責，野戰保修（I級）及基地翻修（D級）由陸軍自建或委中科院執行，並於112年9月前分批完成裝備接裝，保固期間介於114年1至10月。

請繼續往下閱讀...

但經審計部調查，陸軍於113年11月始函請中科院提供114及115年所需之維保作業費，但114年度尚無編列相關後勤維保預算，且截至查核日止，陸軍零附件管理系統尚無戰術型無人機零附件存量，恐影響後續保修作業。

對此陸軍司令部表示已改善，已於114年1月呈報國防部申請114及115年度委中科院維保所需經費，並已於零附件管理系統完成建置維保所需零附件料號143項，續由單位依實需循補給系統辦理申請及撥補，以滿足裝備維保需求。

據了解，根據民航局最新數據，今年全台擁有無人機基礎級以上證照者共25000餘人。雖然陸軍無人機訓練中心年訓額已從300人增至千人，但今年4月僅開徵6名教官缺額，最低雇等月薪3萬5870元，遠低於市場行情，至今仍未滿編。

國防部4月報告則表示，三軍已分別成立訓練中心或專責單位。後續也將規劃由基礎至進階循序訓練，提升操作手及師資能量，其中2024年計完訓891員，2025年預劃完訓3164員。至於國軍因應無人機獲裝及反制需求，亦分別策頒「無人機戰力整合運用」及「國軍無人機運用管理與反制」指導。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法