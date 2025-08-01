F-16維修中心執行不順利？ 審計部點名關鍵能量僅2項、缺法源認證

審計報告點名，空軍司令部自行頒發F-16維修中心研試修合格證明尚乏法源依據，仍待持續向原廠爭取及擴充维修產製能量；而前30項關鍵零件中，僅有2項成功建置能量。（資料照/記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕為扶植國內軍工產業，F-16維修中心自2020年揭牌迄今，致力將授權與技轉的戰機系統件，委由國內合格廠商執行；不過，審計部最新公布的決算報告卻指名3項缺失，包括空軍司令部自行頒發的F-16維修中心研試修合格證明尚乏法源依據，仍待向原廠爭取及擴充维修產製能量，而前30項關鍵零件中，僅有2項成功建置能量，比例尚有待改進。

根據審計部最新公布的114年度「中央政府總決算報告」表示，F-16機維修中心聚焦在該型機自主維修，經行政院整合經濟、國防及外交部資源，以政府提供工業合作點數，協助民間廠商取得國外原廠技術轉移等；然而執行上，報告卻點名空軍司令部自行頒發F-16型機維修中心研試修合格證明尚乏法源依據，仍待持續向原廠爭取及擴充维修產製能量。

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圖為2022年，時任總統蔡英文參與F-16維修中心成果發表會。（資料照）

審計報告進一步查核F-16機維修中心推動情形，核有3項缺失。首先，國防產業發展條例或「國防部委託法人團體從事研發產製維修作業要點」，對於廠商資格級別認證及軍品研發（產製、维修）之頒證，須依法或取得法律授權，且訂有授權辦法及相關配套規定；惟空軍司令部訂定F-16型機维修中心後勤整備管制計畫，規範由司令部核發廠商F-16型機機维修中心研試修（製）合格證明，並優先採用由空軍自行認證之合格廠商相關器材裝備維修修項目，尚乏法源依據。

第二，F-16機維修中心已建置之能量品項中，間有廠商已具備技術能量，但尚未完成認證程序。最後，截至113年10月底止，空軍司令部統計影響F-16型機妥善之前30項關鍵器材需求中，由F-16機維修中心建置維修能量者，僅有2品項，占比約6.67%。

截至113年10月底止，空軍司令部統計影響F-16型機妥善之前30項關鍵器材需求中，由F-16機維修中心建置維修能量者，僅有2品項，占比約6.67%。圖為F-16V構改情形。（資料照／漢翔提供）

審計報告示警，美方預計於115年底完成F-16 Block70戰機交機，屆時我國將躍居全球F-16型機使用大國，尚待協調經濟部持續向原廠爭取維修能量技術術移轉、認證授權，籌建F-16型機自主維修及產製關鍵核心能量等情事，函請國防部研謀改善。審計部建議，F-16型機關鍵零組件多為美政府嚴格控管技術，可藉由定期工業合作會議積極爭取技術移轉，並請經濟部協助爭取原廠能量，以達成F-16型機自主維修及產製關鍵核心能量之目標。

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