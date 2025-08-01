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泰國「獅鷲」首戰撼動軍售 瑞典外長拒為新訂單背書

2025/08/01 12:31

瑞典空軍的「獅鷲」（Gripen）戰機群飛行於瑞典海域上空。該型戰機近期首度被泰國空軍投入對柬作戰，引發瑞典政府對軍售政策的審慎檢視。（圖：瑞典空軍）瑞典空軍的「獅鷲」（Gripen）戰機群飛行於瑞典海域上空。該型戰機近期首度被泰國空軍投入對柬作戰，引發瑞典政府對軍售政策的審慎檢視。（圖：瑞典空軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國皇家空軍（ RTAF）證實，上週末在與柬埔寨的邊境衝突中，動用了瑞典紳寶集團（Saab）製造的「獅鷲」（Gripen）戰鬥機，這是該型戰機自37年前首飛以來，已知的首次投入實戰並發射武器。

軍聞網站《Breaking Defense》報導，此次空襲發生在泰國正洽談採購新一批「獅鷲」戰機的尷尬時刻，而瑞典外交部長斯蒂納加德（Maria Malmer Stenergard）對此新軍售案的批准，不願做出任何承諾。

泰國空軍發言人索恩柴迪（Prapas Sornchaidee）在臉書上表示，泰國的空襲目標是「對國家安全構成威脅的軍事目標」，行動完全符合國際法與聯合國憲章賦予的自衛權。據先前媒體報導，泰國的「獅鷲」與F-16戰機共同執行了精準空襲，使用GBU-12雷射導引炸彈攻擊柬埔寨的砲兵與地面目標。

這起事件的核心問題在於，泰國使用戰機的行為是否會衝擊紳寶的下一筆訂單。泰國於2025年6月宣布計畫採購12架「獅鷲」E/F型戰機。儘管瑞典國會已授權政府洽談協議，但合約尚未簽署。

這類出口協議必須由瑞典政府批准，其中最終決定權掌握在外長斯蒂納加德手中，並由其轄下的裁軍與不擴散部門，以及國家機構「戰略產品檢察局」（ISP）進行評估。斯蒂納加德向媒體表示，瑞典政府「正密切關注邊境衝突的發展」。瑞典外交部發言人週二補充道，至關重要的是各方應尊重國際人道法，並透過對話和平解決衝突。

目前除泰國與瑞典外，南非、巴西、匈牙利與捷克皆是「獅鷲」戰機的操作國。紳寶集團自1980年代中期以來便活躍於泰國，並曾稱泰國是其最重要的客戶之一。

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