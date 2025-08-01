不針對第三方？中俄聯合軍演高調揭幕 解放軍艦艇駛入海參崴

中俄兩國週五展開為期6天的海上聯合演習，中國海軍艦艇前一天已抵達俄羅斯海參崴。（央視新聞）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國、俄羅斯週五（1日）展開為期6天的海上聯合演習，中國海軍艦艇前一天已抵達俄羅斯海參崴（Vladivostok，中國稱符拉迪沃斯托克）。

綜合媒體報導，中俄「海上聯合-2025」演習於8月1日至6日在俄羅斯海參崴附近的海空域舉行。參加演習的中國艦艇編隊由海軍飛彈驅逐艦紹興艦、烏魯木齊艦，及綜合補給艦千島湖艦、綜合救援艦西湖艦組成。

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中國艦艇編隊週四（7月31日）抵達海參崴某軍港後，俄方在碼頭舉行了歡迎儀式。中俄雙方聯合導演部成員、中國駐俄大使館武官處、當地總領事館工作人員等到碼頭迎接。

中方參演艦艇編隊成員稱，中俄「海上聯合-2025」聯合演習將進入聯合籌劃階段，屆時雙方將舉行專業研討、文化體育交流等活動，加深彼此瞭解，增進雙方友誼，為下一階段海上科目演練做好準備。

俄媒報導，「海上聯合-2025」將在日本海舉行。俄羅斯和中國人民解放軍海軍人員將利用海軍航空兵的支持，提升在海上搜救、遂行反潛任務及確保對空防禦方面的聯合行動能力。演習框架內還計劃進行聯合火砲射擊。

紹興號和烏魯木齊號驅逐艦，及1艘柴電潛艦已停靠在俄國太平洋艦隊主碼頭的艦艇碼頭；千島湖號綜合補給艦、西湖號潛艇救援艦則停靠在海參崴海港的碼頭旁。

中國國防部稍早介紹稱，聯演結束後，雙方部分參演兵力將赴太平洋相關海域組織第6次海上聯合巡航，並說這是中俄兩軍年度合作計劃內安排，「不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關」。

俄羅斯全面入侵烏克蘭已逾3年，戰爭期間，北京與莫斯科保持密切的政治經濟關係。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今年4月更表示，中國正直接供應武器和火藥給俄羅斯。

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