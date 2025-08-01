不用再派核潛艦！Anduril推「海底哨兵」網絡 實現持久水下監控

Anduril開發的「海床哨兵」（Seabed Sentry）自主水下監控系統。該系統透過部署多個AI感測節點，形成即時監控網絡，用於保護關鍵海域或水下基礎設施。（圖取自Anduril官網）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防科技新創公司Anduril Industries，正挾其在美國市場的成功，積極向歐洲海軍推銷其新一代自主水下作戰系統，旨在以低成本、可規模化的方案，改變從北極到地中海的海底戰場規則。

海事新聞網站《Naval News》報導，Anduril歐洲區總經理德雷克（Rich Drake）指出，公司的目標是快速為歐洲海軍建立能執行多樣化水下攻防任務的自主部隊。其主打產品為「海底哨兵」（Seabed Sentry），一個從概念到測試不到一年就完成的自主水下監視系統。

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「海底哨兵」的核心是提供一個可擴展、可負擔的即時水下監視網絡。透過「晶格」（Lattice）感測器整合軟體，多個節點可被部署在如「格陵蘭-冰島-英國缺口」（GIUK gap）等戰略要地或海底管線周邊，形成持久監控防線，取代過去需要大量反潛艦艇才能達成的任務。

德雷克強調，在2022年北溪管線遭破壞等事件後，歐洲對水下基礎設施防護的需求急速升溫，這與Anduril的產品定位高度契合。

Anduril的系統也具備攻擊能力，形成完整的「偵測-打擊」鏈路。德雷克解釋，「海底哨兵」偵測到威脅後，下一代魚雷「銅頭蛇」（Copperhead），一種自主水下無人載具（UUV），便可發動攻擊。

「銅頭蛇」可由「潛水-LD」（Dive-LD）等超大型水下無人載具（XLUUVs）發射。德雷克表示，這套系統能讓歐洲海軍「快速實現水下作戰規模化」。此外，Anduril也強調「歐洲製造」，近期已與德國國防巨擘萊茵金屬（Rheinmetall）簽署合作協議，在歐洲本地生產巡弋飛彈與無人機，展現其供應鏈彈性。

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