新軍購特別預算鎖定增購飛彈丶無人機 額度上修為6千億至9千億間

軍方人士指出，新一波的軍事採購特別預算，總額度已上修到台幣6000億至9000億之間，主要鎖定向美採購各式飛彈丶新型指管系統。圖為漢光演習期間，有8組愛國者飛彈車進駐松山機場及大直周邊地區部署。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國同時面對台美關稅談判及台美軍事採購的雙重壓力，政府高層人士今天指出，新一波的軍事採購特別預算，總額度已上修到台幣6000億至9000億之間，主要鎖定向美採購各式飛彈丶新型指管系統，攻擊型無人機與無人艇則是兵分兩路，採對美採購及國內生產方式併行，以增加我國的戰備數量及庫儲需求。

高層人士說，新一波軍事採購特別預算的名稱用語尚未敲定，但一定會在立院新會期開議前，也就是本月底前，將軍事採購特別條例草案送進立法院，連同執行中的戰機採購特別預算丶海空戰力發展特別預算，以及立院雖已通過但有爭議的「強化安全韌性特別條例」，屆時也代表國防部在明年將同時執行四個與國防部有關的特別預算案。

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新一波軍事採購特別預算，主要仍集中在美採購丶增購各式飛彈及彈藥上，外媒日前曾透露，台灣已向美方提出金額達到200億美元的軍事採購項目，雙方還在進一步洽談當中。據了解，美方曾要求台灣應增購包括愛國者防空飛彈，以及「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）在內的飛彈系統。此外，部分原列在國防部年度預算項目的採購案，有可能會移到特別預算來處理。

另據了解，為因應俄烏戰爭影響，美歐各國爭相恢復或是新建155公厘砲彈的生產線，美方先前也向台灣表達合作生產155公厘砲彈立場，高層人士透露，國防部規劃將以140億台幣規模的預算，在軍備局202廠打造全新的自動化砲彈生產線，並將現有砲彈生產線進行優化提升產能，此案也可能會列入新一波的軍事採購特別預算內。

高層人士說，本月會是台美雙方密集討論軍事採購案的高峰期，在時程上，行政院預計要在八月下旬的行政院院會中通過新的軍事採購特別條例草案，才能在立院新會期開會前送入立院。

圖中的NASAMS防空飛彈系統為第三批次改良型，為西方盟邦於2022年秋季首批援助烏克蘭的型號之一。（圖取自烏克蘭空軍）

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