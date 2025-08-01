美軍簽訂10年百億美元長約 Palantir成數據作戰核心大腦

美國陸軍與Palantir公司簽訂一項潛在總額達100億美元的企業協議，旨在將其先進的數據整合與AI軟體，深度融入軍方的作戰系統中。（路透資料照）



羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍7月31日宣布，已與數據分析巨擘帕蘭泰爾（Palantir）公司達成一項新的企業協議（Enterprise Agreement, EA），將數十份零散合約整合成單一框架，讓軍方在未來10年內，能以更優惠的價格採購該公司的軟體與服務，潛在總額上限高達100億美元（約新台幣2996億元）。

根據路透與美國陸軍官網的訊息，此協議旨在縮短採購時程、移除合約相關費用，以便更快地將數據整合與人工智慧（AI）工具部署到前線。陸軍方面強調，該協議並未承諾任何新的採購，而是一個具備彈性的採購選項框架。

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這項協議將陸軍原有的75份合約（包含15份主合約與60份相關合約）「化零為整」，建立基於採購量的折扣機制，確保士兵能快速獲得尖端商業軟體。

美國陸軍資訊長（CIO）加爾西加（Leo Garciga）表示：「這份企業協議是陸軍在致力於現代化並兼顧財政責任上，所邁出的關鍵一步。透過簡化採購流程與利用企業級折扣，我們不僅提升了作戰效能，也最大化了我們的採購力。」

此協議允許陸軍乃至其他國防部機構，在未來10年內視需求購買Palantir的商業產品，總金額不超過100億美元上限。官方再次重申，此金額代表合約的「最大潛在價值」，而非任何具體的義務或承諾。這項合作將使Palantir深度融入美軍的現代化進程，加速數據驅動的作戰能力轉型。

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