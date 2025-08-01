【影】烏軍靠騎「天降」的電動腳踏車脫困！ 無人機救援奇招再+1

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕無人機與無人車逐漸成為未來戰場救援的新趨勢，近期烏克蘭有一起士兵獲救案例，可說是把無人載具的救援潛力發揮的淋漓盡致。事件中，烏克蘭部隊透過無人機「外送」電動腳踏車，給一名在被圍困在前線5天的士兵，過程一波三折還一度觸雷，最終在更多電動腳踏車及地面人員的支援下，成功脫困獲救，展現無人機救援的奇招。

烏軍國民警衛隊第四快速反應旅的自由力量營日前在其頻道上，發布了一段無人機的救援過程，一名隸屬該部隊的士兵被俄軍為困在前線5天，且是4人小組中最後一名倖存者，部隊的搜救團隊大膽將40公斤重的電動腳踏車掛在無人機之下，為其提供「天外」支援，而另一架無人機與地面友軍則時時監控士兵狀況，並拍下了該段過程畫面。



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搜救團隊大膽將40公斤重的電動腳踏車掛在無人機之下，為其提供「天外」支援，而另一架無人機與地面友軍則時時監控士兵狀況，並拍下了該段過程畫面。（圖片擷取自自由力量營的影片）

雖然看似簡單，但這次的奇蹟救援其實並不算順利，第一次空投因為無人機被擊落而失敗，第二次空投因為自行車太重也失敗，直到第三次才成功將腳踏車送至地面，然而該名士兵卻在前往取車點的附近觸雷受輕傷，並被地面友軍發現上前營救，最終他們靠著另一輛空投腳踏車成功脫困獲救。

烏克蘭部隊透過無人機「外送」電動腳踏車，成功協助給一名在被圍困在前線5天的士兵脫困。（圖片擷取自自由力量營的影片）

參與搜救的烏軍表示，儘管該士兵距離敵後約一英里（約1.6公里），不過整個搜救任務的時間卻感覺非常漫長。

這項任務的成功，更凸顯了無人載具在戰場上救援的運用，不只無人地面車輛可以挺進前線運送，中大型無人機也可以提供支援，這也是烏俄戰場上，漸漸開始重視並投入實用的展現，以減低更多人員傷亡。

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