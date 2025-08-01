105公厘輪型戰車車系量產數曝光 國防部報告揭軍方擬委製「500輛」

從國防部最新軍品管制清單可見，105公厘輪型戰車的技術除有機率衍生出其他功能車型，也有望回饋至前年首度亮相的國造偵搜戰術輪車，進一步提升其機動性能。（本報資料照，記者王藝崧攝）

首次上稿：08-01 15:26

更新時間：08-01 15:51（標題、內文更新）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部軍備局去（2024）年首度公開展示105公厘輪型戰車的D2樣車後，現已完成車高低於3公尺的D3構型組裝、並持續進行測試，即將在9月的台北國防航太展登場；不過，比起測評、參展，外界更關注軍方是否會正式下訂這輛國造戰車。根據國防部最新公佈的軍品管制清單指出，該車系有望自2028年起委製「500輛」，逐年籌獲到位。

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國防部上月底（31日）公告今（2025）年上半年度的軍品列管清單，裡頭詳盡記錄國軍三軍所需的各項主、次系統裝備及元件，並揭露日後採購規劃。

其中，適用於「105公厘輪型戰車」的20項裝備，除各項裝備基本說明外，皆附有未來採購規劃的額外資訊；該點指出，適用裝備（即105公厘輪型戰車、衍生車型）預計明（2026）年6月完成研製及測評，規劃後（2028）年起委製約500套，並依軍種需求另估採購數量、預算及期程。

去年6月在南投的軍備局209廠公開展示的105公厘輪型戰車D2樣車。（本報資料照，記者王藝崧攝）

值得一提的是，上述20項管制軍品中，有其中3個品項的適用裝備為「105公厘輪型戰車及衍生車型」；且適用於「偵搜戰術輪車」的配電盤，其採購規劃則與輪型戰車相同。由此研判，除輪型戰車的研發成果可能會有其他構型，而先前一度傳出研發卡關的偵搜戰術輪車，也有望汲取前者技術，持續精進機動性。

暱稱為「獵豹」的105公厘輪型戰車，採用可六輪轉向的八輪裝甲車底盤，並配備105公厘戰車砲、7.62公厘同軸機槍及12.7公厘遙控槍塔，同時搭載複合裝甲，未來可視任務性質選用「尾翼穩定脫殼彈」或「人員殺傷彈」，有效滿足部隊火力支援所需。截至目前為止，軍備局已完成D3樣車研改及組裝工程，確定會在今年9月登場的台北國防航太展進行陳展。

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