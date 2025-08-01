美英「捕蠅草計畫」聯演 測試各項反無人機設備尋找有效戰法

美陸軍測試各項反無人機裝備效能。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國與英國7月27至31日在德國與波蘭進行「捕蠅草計畫」（Project Flytrap）的第4次聯合演習，利用現役及民間反無人機裝備，與無人機對抗驗證裝備效能。

美國防部表示，美陸軍第5軍第2騎兵團官兵，與英陸軍第1皇家約克夏團，在德國與波蘭等訓練場，展開本次聯演。雙方操作8款現役系統，以及國防工業廠商提供的先進裝備進行測試，藉此熟練現有裝備操作流程，也透過引進新興技術，填補舊有戰力缺口，並將前線官兵經驗回饋廠商，共同完善反無人機能量。

請繼續往下閱讀...

軍聞網站「Defence Blog」報導，美英最新一次「捕蠅草」聯演，一改過去在靜態、受控環境下進行測試，轉為模擬野戰與動態環境，進一步測試各式低成本、人攜式、高機動性的反無人機裝備，包含光電、聲學、雷達、射頻等感測器，以及干擾、槍砲等反制措施，幫助美國及盟邦汲取經驗，並擬定採購計畫和操作教範。

美國防部強調，「捕蠅草」不僅在評估現役系統，也在探尋未來需求，但本次「捕蠅草」也是類似演習的最後一次，透過測試驗證各式技術效能、汲取官兵操作回饋，可在未來因應實際戰場需求加以整合，幫助官兵裝備一款能應對各式戰術環境的可靠反無人機系統。

相關報導指出，上一次「捕蠅草」計畫測試即在6月底，不過是由第2騎兵團在德國進行，當時部署1輛配備「EchoShield」雷達系統的M1126運兵型史崔克甲車，展開實地整合測試，用以探測、追蹤模擬小型無人機的空中威脅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法