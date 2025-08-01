別與15萬過不去！ 「營保法」今日起實施 爾後基地拍照要注意了

國防部推動俗稱「營保法」的《軍事營區安全維護條例》，自今（8月1日）起正式實施，未來針對管制區內拍攝，並被認定為涉及偵察行為者，將恐面臨3萬至15萬元的罰鍰。（資料照）

〔記者劉宇捷／台北報導〕為持續加強軍事營區安全保密，國防部推動俗稱「營保法」的《軍事營區安全維護條例》，自今（8月1日）起正式實施，未來針對營區內、多處軍民合用機場內的軍事設施進行拍攝，一旦被認定為「涉及偵察行為」將恐面臨3萬至15萬元的罰鍰；至於於營區外、演訓期間，拍攝戰機起降、戰甲車機動、軍艦軍港外航行等，未涉偵察行為則無違法疑慮。

國防部宣稱為彌補《要塞堡壘地帶法》的不足，提出《軍事營區安全維護條例》並經立法院於去年底三讀通過，加強對於管制區內拍攝以及由外向營區內拍攝的新規範與罰則。

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未經軍事機關許可，在軍事營區內從事測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，處3年以下有期徒刑；另外，即使在軍事營區外，有對軍事營區進行測量、錄影、攝影、描繪、記述或其他偵察行為，足損害於軍事營區安全，處3萬元至15萬元罰鍰。值得注意的是，經軍事機關通報相關機關管制之軍事演習或軍事訓練場域，於演習或訓練期間，亦視為軍事營區。

花蓮基地亦屬於新法的管制範圍之內。（圖片取自行政院公報）

新法明確規範了「軍民合用場域」中屬於「軍事營區」的範圍，其中包括松山、台中、嘉義、台南、花蓮、澎湖等機場。而軍事迷於營區外拍攝軍機起降、軍艦航行、戰甲車機動等，裝備外觀不構成違法，但若特意拍攝營區內機敏處所，涉及偵察行為，足以影響軍事營區安全，則將違反軍事營區安全維護條例。

以台北松山機場為例，文湖線中山國中站至松山機場站之間，目前是可以看到憲兵營區（C處），但該處已被新列為管制範圍，因此民眾向機場拍攝時需多加留意。（圖片擷取自松山機場臉書）

因此，民眾若會拍攝到營區內的軍事設施宜盡量避免；以台北松山機場為例，文湖線中山國中站至松山機場站之間，目前是可以看到憲兵營區的，但該營區已被新列為管制範圍，因此民眾向機場拍攝時需多加留意。

此外，《軍事營區安全維護條例》施行採不溯及既往原則，也就是民眾或媒體於8月1日之前拍攝的營區內照片，並不會受罰。

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