有美國保證就安了 德國將再提供烏克蘭2套「愛國者」

2025年7月14日，美國總統川普（右）趁在白宮橢圓形辦公室接見北約秘書長呂特（左）時，宣布美國透過北約對烏克蘭運送美國武器的協議。（路透檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕德國1日表示，在與美國就德國將能優先拿到最新型的愛國者飛彈防禦系統（Patriot）達成協議後，德國同意近期會將其現有的2套愛國者系統送交烏克蘭。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）透過聲明表示，拜美國承諾之賜，德國可以提供烏克蘭發射裝置，然後再提供愛國者系統的額外零組件。

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根據路透，德軍將在未來幾天內向烏克蘭交付額外的愛國者系統發射裝置，然後2到3個月內交付額外的零組件；作為回報，德國將能以更快速，從美方取得新型愛國者系統。

烏克蘭防空需求隨著俄羅斯今夏加強全境空襲更加迫切，而愛國者系統已被證明能有效摧毀俄國彈道飛彈。

已提供烏克蘭3套愛國者系統的德國還說，再給烏克蘭2套不會影響德國對北約組織（NATO）集體防禦的貢獻。

美國總統川普上月與北約秘書長呂特（Mark Rutte）達成協議，由北約歐洲成員國出錢為烏克蘭購買美國武器，特別是愛國者系統，以協助基輔當局對抗俄羅斯的入侵。

德國表示願意購買2套愛國者系統給烏克蘭，其他北約盟國則願意贊助3套；但華府希望歐洲盟國先把自身庫存的愛國者系統交給烏克蘭，然後美國再提供替換系統給這些歐洲國家，北約歐洲成員國擔心因此會有安全漏洞。

佩斯托瑞斯當時曾說，德國需要美國保證，一旦德國將其自身2套美製的愛國者系統交給烏克蘭，德方將可迅速收到替換的系統。

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