一度遭預算排擠 國軍擬購36架「銳鳶二」無人機 其中9架還有這功能

中科院「銳鳶二型」無人機，首度於2023年台北國防航太展現身。（本報資料照，記者田裕華攝）

〔記者陳治程／台北報導〕中科院的「銳鳶二型」無人機，無論監偵、飛航性能都較初代機有所提升，更曾投入海、空精準飛彈射擊，驗證自身效能；但在該機因故未能編入今年國防預算後，月前更遭爆內含中國零件，一度衝擊後續量產。不過，國防部最新軍品管制報告揭露，海軍明年擬採購36架同型機，其中9架還將加裝電偵模組，深化整體戰術應用。

國防部上月底（31日）公告今（2025）年上半年度的軍品列管清單，裡頭詳盡記錄國軍三軍所需的各項主、次系統裝備及元件，並揭露日後採購規劃。而在數十項與無人機有關的管制軍品中，有8項與銳鳶二型機的「銳鷲專案」有關。

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根據該案「中型無人機複材機體」的品項資訊可知，銳二全機長8公尺、翼展12公尺、高度2公尺，且國軍預劃明（2026）年至2029年間採購36套機體，耗資新台幣5.91億餘元；另有一項名為「中型無人機電偵接收機」的裝備，預計未來4年間採購9套，做為該機所需的電偵酬載。由此研判，海軍採購的36架二代銳鳶中，有1/4儎台將被賦予額外的電子偵察任務。

根據國防部最新資訊，海軍明年起擬採購36架同型機，其中9架還將搭載電子偵察模組，提升作戰效能。（本報資料照，記者田裕華攝）

前（2023）年台北國防航太展首次登場的銳二無人機，搭載氣冷式轉子引擎，兼具自動換頻通訊、多頻導航天線的抗干擾能力，最大導航距離達300公里，確保海上情監偵遂行。去（2024）年的海、空精準彈藥射擊中，該機就曾運用無線微波、高通量衛星和4/5G行動通訊等多重管道完成目獲，即時回傳靶艦畫面給指揮所、作戰中心，協助決策並監控打擊成果。

一波三折的「銳鳶二型」無人機採購案，在歷經預算排擠的建案延宕，以及月前的中國零件疑雲後，此次資訊揭露有望為國機國造注入新動能，使海軍能持續籌獲軍、民整合技術，建構新興的無人機作戰兵力。

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