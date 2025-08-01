募兵成效顯著 德軍規模擴大28％

德國希望在2030年間達到26萬現役部隊規模。示意圖。（法新社）

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發動侵略，美國總統川普施壓以及國際局勢動盪，促使北大西洋公約組織（NATO）強化軍力。被視為歐洲防衛重心的德國展現募兵成效，軍隊規模在過去7個月擴大28％。

德國國防部7月31日公布，今年1月至7月有超過1.37萬人加入聯邦國防軍，上升幅度為近年之最。

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德軍目前人數為18.3萬人，柏林政府希望在2030年間達到26萬現役部隊規模，以符合北約軍力目標及強化自身防衛能力。

德國人從軍意願亦有提升，據軍方統計，初步諮詢量增加11％，申請入伍、文職部門人數分別上升8％和31％。德國已在2011年取消徵兵制，柏林當局則規劃明年起要求所有年滿18歲男性完成入伍意願的網路調查。

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