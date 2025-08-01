川普施壓停火 俄軍加速推進 7月奪烏面積近一年最大

毀於俄軍砲火的烏軍重要據點頓內次克州察蘇夫雅。（法新社檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國總統川普升高施壓俄羅斯總統普廷、限期與烏克蘭達成和平協議結束戰爭之際，俄軍正在烏國戰場加速推進，根據美國軍事智庫「戰爭研究所」（ISW）數據，俄軍7月推進幅度，創去年11月以來單月最大幅度。

《法新社》1日報導，根據美國戰爭研究所數據分析，俄軍隊7月在烏克蘭前線加速進攻，該月奪下713平方公里土地，創去年11月以來單月最大，烏軍僅奪回79平方公里，兩相抵銷後，俄軍淨進展為增加634平方公里，連續4個月擴大控制面積。

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今年3月到6月，俄軍每月奪下的烏國領土，淨增幅分別為240、379、507和588平方公里。這些包括俄國完全或部分控制，以及俄軍宣稱拿下的地區。除了2022年戰事初期以外，開戰迄今，僅去年11月俄軍推進幅度超過目前，當時單月推進725平方公里。

俄軍7月新占領土中，將近4分之3位於烏國東部頓內次克州，到7月底為止，莫斯科宣稱對該州78%區域擁有「完全或部分控制權」，一年前為62%。頓內次克是烏俄戰爭主戰場之一，在戰爭爆發前，親俄分離主義者已掌控該州約31%土地。俄國7月31日宣稱奪下位於該州的烏軍重要據點察蘇夫雅（Chasiv Yar），但是遭烏國否認。

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