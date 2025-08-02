川普怒了！點名俄羅斯前總統 下令部署2艘核潛艦

美國總統川普（右）與俄羅斯前總統維德梅傑夫（左）隔空對罵後，下令2艘核潛艦部署至「適當區域」。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕在與俄羅斯前總統、現任俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）隔空交火後，美國總統川普1日表示，他已下令2艘核潛艦部署至「適當區域」（appropriate regions），「以免這些愚蠢且煽動性的言論不僅僅只是言辭而已」。

梅德維傑夫稍早聲稱，川普對俄羅斯祭出制裁威脅，以及最近的最後通牒，構成「威脅並邁向戰爭的一步」。

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川普在自家社群平台「真實社群」警告，「言語非常重要，而且往往會導致意想不到的後果，我希望這不會是其中之一。」

「莫斯科時報」報導，川普與梅德維傑夫7月31日透過社群媒體彼此放話。川普批評印度持續購買俄國石油與武器，揚言對印度輸美商品課徵25％關稅。川普說，「我不在乎印度與俄羅斯做什麼」「他們愛怎麼拖垮自己的死經濟（dead economies）就怎麼做，對我而言一點都不重要。」

接著，川普將矛頭轉向莫斯科，「俄羅斯與美國幾乎毫無經貿往來，就讓它保持這樣吧，還要告訴梅德維傑夫，這個失敗的俄國前總統，自以為仍是總統的人，注意他的言辭。他正在進入非常危險的領域。」

川普的這番言論，是在他近期對克里姆林宮下達最後通牒之後，警告莫斯科必須在8月8日前達成烏克蘭和平協議，否則將面臨新一輪制裁。

梅德維傑夫稍後便在Telegram上反擊，「如果幾句俄羅斯前總統的話，就能引發美國這位強大總統如此緊張的反應，俄國必然完全正確」，「我們將繼續沿著自己的道路前進。」

梅德維傑夫接著嘲諷川普的「死經濟」說法，並提及冷戰時期的核戰略。「至於所謂的『死經濟』和『危險領域』，也許他應該重看他最喜愛的殭屍電影，並記住所謂『死亡之手』（Dead Hand），即使它根本不存在，究竟有多危險。」最後還附上一個大笑表情符號。

「死亡之手」是冷戰時期用來描述一種假想的蘇聯末日裝置，該裝置即使在國家領導層被徹底消滅後，仍可發動核反擊。

梅德維傑夫曾在2008年至2012年間擔任總統，自從俄國2022年對烏克蘭發動全面入侵以來，他的言論愈發強硬，多次在針對西方的訊息中提及核威脅。

本週稍早，梅德維傑夫批評川普將俄羅斯推進烏克蘭和平進程的期限，從50天縮短至10天，揚言若莫斯科不從，將面臨嚴厲制裁。

梅德維傑夫在社群平台Ｘ寫道：「川普正在與俄羅斯玩最後通牒遊戲：50天還是10天。他應該記住兩件事：第一，俄羅斯不是以色列，更不是伊朗。第二，每一個新的最後通牒都是威脅，也是邁向戰爭的一步。不是俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，而是與他自己的國家。」

梅德維傑夫還說：「不要走上瞌睡喬（Sleepy Joe）的老路！」意指美國前總統拜登。

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