鷹式飛彈仍好用 美加速翻新退役飛彈援烏防空戰場

圖為羅馬尼亞的鷹式飛彈。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭為強化防空戰力，申請採購美製退役「鷹式」飛彈，並已獲美國同意，代表川普政府援烏態度轉向；目前美陸軍「戰區戰備設施」（TRMF）正加速翻新該型飛彈，以加快交付進程。

新聞網站「Euromaidan Press」7月27日報導，由於俄軍近期擴大空襲規模與頻率，導致烏國防空彈藥快速消耗，加上「愛國者」防空飛彈供應短缺，因此烏克蘭政府規劃斥資1.72億美元向美採購「鷹式」飛彈，並已於7月23日獲美方批准。儘管「鷹式」飛彈型號老舊，但性能可靠、全球庫存充足，且烏軍已在戰場驗證其優異實戰效能。

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美陸軍2月重啟的奧克拉荷馬州「戰區戰備設施」，現正加速翻新「鷹式」飛彈。該設施隸屬於「麥卡萊斯特陸軍彈藥廠」（MCAAP），具備豐富經驗，可望加快飛彈交付進程，並提供穩定後勤維保能量。除將協助陸軍航空暨飛彈指揮部等單位的飛彈武器系統後勤，也將繼續擔負「鷹式飛彈」的測試、組裝、重認證（recertification）以及維修等工作。

先前美軍新聞稿指出，TRMF所屬的「麥卡萊斯特陸軍彈藥廠」（McAlester Army Ammunition Plant, MCAAP），截至今（2025）年已檢測2751枚鷹式飛彈；現代化改裝完成的TRMF，則代表接收過來自六國、共計825枚的同型彈和相關設備，進一步凸顯鷹式防空飛彈系統的可靠度。

「鷹式」飛彈由美國RTX公司（原名雷神）研發製造，1950年代末期服役，後期型號最高時速約2.4馬赫（約2940公里），射高20公里、作戰範圍約40公里，可擊殺敵軍的飛機與巡弋飛彈。但在1980年代因「愛國者」問世而逐漸退役。其具備穩定防空性能，且不易被先進干擾系統影響，可有效應對大型無人機等空中威脅，未來可望與「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）搭配運用，大幅提升烏軍防空效能。

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