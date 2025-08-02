「天弓四型」防空飛彈115年起量產 計畫生產數量逾百枚

軍方本週釋出最新軍品列管清單需求項目，其中在「防空飛彈發射箱組」項目中，適用裝備註明為「TK-4箱組飛彈」，也就是天弓四型飛彈，預劃在115年採購46個丶117年預劃採購76，合計為122個發射箱組。圖為弓三飛彈發射畫面。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕「天弓三型」防空飛彈量產今年底已近尾聲，軍方人士今天指出，攔截高度可達到70公里的「天弓四型」防空飛彈確定會自明年度（115年）起量產，根據軍方釋出最新軍品列管清單的需求項目顯示，「天弓四型」防空飛彈量產數量至少在百枚以上。

現役的天弓三型防空飛彈，攔截敵方飛彈的高度可達45公里，據了解，中科院以「強弓專案」為代號研發兩款增程型天弓三型，其中的「強弓一型」為反飛彈型，也就是「天弓四型」飛彈，目標將攔截高度達到70公里，超越美製愛國者三型飛彈的攔截高度，能在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用。「強弓二型」飛彈則有兩個衍生型，A型彈目標攔截高度100公里，達到與美國薩德反飛彈系統同樣的攔截高度，B型彈為傳聞中的新型地對地彈道飛彈，射程估計可達1000公里。

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軍方先前釋出的訊息顯示，天弓三型防空飛彈（TK-3型）的發射箱組，長寬高的尺寸為5.5公尺乘0.8公尺乘0.84公尺，「天弓四型」（TK-4型）飛彈的發射箱組尺更是大的驚人，長寬高來到7.64公尺乘1.1公尺乘1.1公尺。

軍方本週釋出最新軍品列管清單需求項目，其中在「防空飛彈發射箱組」項目中，適用裝備註明為「TK-4箱組飛彈」，也就是天弓四型飛彈，預劃在115年採購46個丶117年預劃採購76，合計為122個發射箱組。

軍方人士說，有飛彈就會有彈箱，從彈箱的需求就可得知飛彈的產製需求。

「天弓三型」防空飛彈量產計畫的總金額為274億元，其中的272億元預算將在今年年底前行完畢，代表弓三飛彈量產已近尾聲，115年度只剩下2億元額度，研判應是相關陣地丶設施工程的尾款，飛彈系統本身的量產任務應可在今年年底結束。

至於「天弓四型」防空飛彈量產案的總金額，目前還未傳出具體數字，量產案是要歸在國防部年度預算之內，或是放在新一波的軍事採購特別預算內，要待本月中旬才會確定。

「天弓四型」飛彈目標將攔截高度達到70公里，超越美製愛國者三型飛彈的攔截高度，能在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用。圖為美製愛國者三型防空飛彈。（資料照，記者涂鉅旻攝）

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