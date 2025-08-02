「海馬士」火箭車內視角曝光！ 國防部節目揭露3名官兵操作緊密

國防部軍聞社於昨（1）日發布的《國防線上》節目中，再次公開曝光了駕駛射控艙內的視角畫面，可見三名車組員各司其職，其中一員負責指揮通聯。（圖片擷取自國防線上節目）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國新購的「海馬士」多管火箭車於今年5月在台東進行了首次射擊任務，當時的射擊畫面令人感到相當新穎，而國防部昨（1）日發布的《國防線上》節目中，再次公開曝光了駕駛射控艙內的視角畫面，可見三名車組員各司其職，其中一員負責指揮通聯。

昨日由國防部審核播出的《國防線上》節目，不僅收錄了58砲指部「海馬士」多管火箭車射擊的各式畫面外，還首次曝光了駕駛射控艙內的視角畫面！影像中可見，「海馬士」射擊時由三名車組員操控，包括駕駛、發射手與通聯的砲班長各司其職，從影畫面推斷，射擊時先由中間的班長進行通訊並同步接收射擊指令，接手由副駕駛座的發射手開始射擊程序。

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而內裝方面，「海馬士」的駕駛射控艙由裝甲保護，開窗面積較雷霆2000小很多，因此相對封閉感較重；因而座椅方面也是值得一窺的地方，可見該車的座椅擁有非常厚實的靠背與頭靠，看起來相當舒適。

《國防線上》是軍媒軍聞社製作、國防部指導的莒光園地節目，本週專題以「陸軍精準飛彈射擊」為主軸，公布今年上半年度雷霆2000、「海馬士」火箭射擊、陸劍二、人攜式刺針以及復仇者防空飛彈等射擊畫面，其中又以剛到貨、機敏性高的「海馬士」多管火箭車，執行「轟雷操演」最為吸睛。

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