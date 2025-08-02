自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

「海馬士」火箭車內視角曝光！ 國防部節目揭露3名官兵操作緊密

2025/08/02 11:59

國防部軍聞社於昨（1）日發布的《國防線上》節目中，再次公開曝光了駕駛射控艙內的視角畫面，可見三名車組員各司其職，其中一員負責指揮通聯。（圖片擷取自國防線上節目）國防部軍聞社於昨（1）日發布的《國防線上》節目中，再次公開曝光了駕駛射控艙內的視角畫面，可見三名車組員各司其職，其中一員負責指揮通聯。（圖片擷取自國防線上節目）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國新購的「海馬士」多管火箭車於今年5月在台東進行了首次射擊任務，當時的射擊畫面令人感到相當新穎，而國防部昨（1）日發布的《國防線上》節目中，再次公開曝光了駕駛射控艙內的視角畫面，可見三名車組員各司其職，其中一員負責指揮通聯。

昨日由國防部審核播出的《國防線上》節目，不僅收錄了58砲指部「海馬士」多管火箭車射擊的各式畫面外，還首次曝光了駕駛射控艙內的視角畫面！影像中可見，「海馬士」射擊時由三名車組員操控，包括駕駛、發射手與通聯的砲班長各司其職，從影畫面推斷，射擊時先由中間的班長進行通訊並同步接收射擊指令，接手由副駕駛座的發射手開始射擊程序。

而內裝方面，「海馬士」的駕駛射控艙由裝甲保護，開窗面積較雷霆2000小很多，因此相對封閉感較重；因而座椅方面也是值得一窺的地方，可見該車的座椅擁有非常厚實的靠背與頭靠，看起來相當舒適。

《國防線上》是軍媒軍聞社製作、國防部指導的莒光園地節目，本週專題以「陸軍精準飛彈射擊」為主軸，公布今年上半年度雷霆2000、「海馬士」火箭射擊、陸劍二、人攜式刺針以及復仇者防空飛彈等射擊畫面，其中又以剛到貨、機敏性高的「海馬士」多管火箭車，執行「轟雷操演」最為吸睛。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中