全國韌性大演習 審計部抓問題 惜兵推仍紙上談兵未AI及數位化

圖為今年度城鎮韌性演習今天在花蓮舉行情形。（資料照，記者花孟璟攝）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕政府今年首度將民安與萬安演習結合為「城鎮韌性演習」，也是首度演練綜合科目、公共場所等皆要實地演練。不過，審計部近日報告也點出問題指出，現行國內各公私團體辦理之跨領域兵推，存有情境設計簡略等限制，未能掌握複合威脅下資源之依賴性與應變機制之有效性，且多於簡報、紙本資料等進行研討而非對抗方式。

審計部表示，政府為確認全民防衛動員準備情形，責成全動署於112年8月建置「全民防衛動員資訊整合系統」，運用跨機關資料傳輸專屬通道（T-Road）串接內政部等部會及其轄屬機關之資料，持續蒐集即時更新動員編管重要資源數據並透過兵推驗證。

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但審計部指出，先前每年辦理之「民（萬）安」等演習，受限於人力與物力動員等成本因素，僅能於單一縣市或特定區域實施；國內各公私團體辦理之跨國防、民生及災防等多領域桌上兵推，多屬傳統兵推模式，採紙本資料與簡報工具，以分組研討、專題報告及非對抗方式進行。

另外，全社會防衛韌性委員會113年底桌上推演成果報告亦指出，參與單位於推演時想定較為侷限，無法全面性考量各項重要資源之相互依賴及連動性，且發生複合式威脅時，未能將災害防救機制迅速轉換於軍事應對，戰時重要資源連動等運作機制不足等情事。

鑑於整合系統已具有各項動員編管數據，且近年來隨著AI發展，新一代電腦模擬系統具備高度仿真性及決策支援能力，可有效縮短演練整備時間，降低實兵演習成本。審計部已請國防部研謀評估運用整合系統電腦模式模擬功能，導入AI進行各類型災害發生時，人物力等動員資源耗損情形之動態模擬輔助桌上兵推，以發掘動員準備工作不足環節，即時擬定改善策略與配套措施。

國防部對此回覆，已將整合系統納入114至116年度國防先進科技研究計畫，建構攻擊損害、物資運補及後備動員等系統化動態模型，並導入系統大數據模擬應急災害情境，進行演算分析，持續發展AI模擬演算，提供輔助決策；另已將全社會防衛韌性委員會成果報告建議事項納入114年度城鎮韌性演習，待演習兵推成果檢討後續模擬分析規劃。

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