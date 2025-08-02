我們想買還買不到... 印度拒絕美國F-35的推銷竟是「這」原因

美方希望印度擴大國防採購並推銷F-35戰機，不過印度方面近期卻向美國告知，他們對購買F-35不感興趣。圖為今年印度空軍於印度航展中參觀F-35。（美聯社／資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕我國一直夢寐以求的F-35匿蹤戰機，始終未獲美國同意出售，而在印度卻是美方想賣，他們卻不要！

據外媒報導，美方希望印度擴大國防採購並推銷F-35戰機，不過印度方面近期卻向美國告知，他們對購買F-35不感興趣；其原因是印度希望致力於技術共享與本土製造，且俄國日前已同意向印度提供Su-57E的技術，以及以Su-35M做為備援。

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據軍聞網站《Defence Blog》引述《彭博社》報導，美方向印度祭出關稅壓力，並希望印度轉而擴大國防採購，其中之一就是向美採購F-35戰機；然而，印度官員近日向美方表態，他們對購買F-35不感興趣，其原因是購機不符合當今政府的國防政策。

印度官員對外透露，政府更感興趣的是一種專注於在國內共同設計，並合作製造國防裝備的夥伴關係；也就是一種致力於強調技術共享、本地製造與自主能力發展的國防採購模式。報導直言，對印度來說，光買還不夠、他們想能自己造。

圖為參與今年印度航展的美軍F-35戰機。（法新社／資料照）

目前看來，美方並沒有要向印度提供技術轉移的跡象，相較之下，俄羅斯日前提出了一項更符合印度優先考量的新提案。俄國已表態，同意向印度提供Su-57E第五代戰機的完整技術轉移，並在印度斯坦航空公司（HAL）位於納西克的工廠進行在地組裝，本土化程度最高可達60%；同時，做為過渡時期的替代方案，俄國也同意出售新銳的Su-35M戰機，以補充老化的機隊。

報導指出，除了F-35的報價高昂外，現階段印度直接拒絕採購該機，也凸顯其更傾向於兼具作戰能力和戰略工業效益的項目。

相較美軍F-35（後者），俄羅斯日前提出了一項更符合印度優先考量的新提案，同意向印度提供Su-57E（前者）第五代戰機的完整技術轉移。圖為今年印度航展。（美聯社／資料照）

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