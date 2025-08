F-55只是川普的行銷謊子？ 業界：F-35塞兩顆引擎幾乎是不可能

美國總統川普日前宣布,將以F-35為基礎開發雙引擎版的F-55;對此,業界人士抨擊這是一種政治行銷手段,而非真的工程設計,以營造一種創新氛圍。圖為美軍F-35B戰機。(圖片取自DVIDS)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕美國總統川普日前宣布,將以F-35為基礎開發雙引擎版的升級款,並命名為F-55戰機,一部分原因是「他不喜歡單引擎」;對此,業界人士訴諸媒體抨擊,F-55是重新包裝的失敗品,無論洛克希德公司的財務狀況、飛機的結構問題等,F-55從根本上有如重新設計一架飛機;這根本是一種政治行銷手段,旨在營造一種進步的氛圍。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導,美國總統川普於5月15日在卡達宣布開發新型雙引擎飛機F-55,並同步對F-22猛禽機隊進行現代化升級。他表示,F-55為「F-35的超級升級版;它也將配備雙引擎,因為F-35只有單引擎。我不喜歡單引擎。」

但是這在執行上真的可行嗎?報導引述業界人士表示,要將F-35改裝成雙引擎戰鬥機,需要徹底重新設計機身、機翼、尾翼和隱身外形;這不是在製造一個變體,而是在製造一架全新的飛機。

There is a theory that F-55 Trump was talking about the other day might have been #Lockheed’s #NGAD candidate. Makes sense considering how the USAF was complaining that Lockheed bid wasn’t bold enough before dropping it from NGAD considerations. pic.twitter.com/2kCkijMptC