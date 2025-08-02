F-55只是川普的行銷謊子？ 業界：F-35塞兩顆引擎幾乎是不可能

美國總統川普日前宣布，將以F-35為基礎開發雙引擎版的F-55；對此，業界人士抨擊這是一種政治行銷手段，而非真的工程設計，以營造一種創新氛圍。圖為美軍F-35B戰機。（圖片取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國總統川普日前宣布，將以F-35為基礎開發雙引擎版的升級款，並命名為F-55戰機，一部分原因是「他不喜歡單引擎」；對此，業界人士訴諸媒體抨擊，F-55是重新包裝的失敗品，無論洛克希德公司的財務狀況、飛機的結構問題等，F-55從根本上有如重新設計一架飛機；這根本是一種政治行銷手段，旨在營造一種進步的氛圍。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，美國總統川普於5月15日在卡達宣布開發新型雙引擎飛機F-55，並同步對F-22猛禽機隊進行現代化升級。他表示，F-55為「F-35的超級升級版；它也將配備雙引擎，因為F-35只有單引擎。我不喜歡單引擎。」

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但是這在執行上真的可行嗎？報導引述業界人士表示，要將F-35改裝成雙引擎戰鬥機，需要徹底重新設計機身、機翼、尾翼和隱身外形；這不是在製造一個變體，而是在製造一架全新的飛機。

There is a theory that F-55 Trump was talking about the other day might have been #Lockheed’s #NGAD candidate. Makes sense considering how the USAF was complaining that Lockheed bid wasn’t bold enough before dropping it from NGAD considerations. pic.twitter.com/2kCkijMptC — FacelessMan （@FacelessManTwit） May 16, 2025

前空軍部長法蘭克·肯德爾（Frank Kendall）先前表示，在他任職期間，從未討論過雙引擎版F-35的構想。其他國防分析人士則質疑，若沒有歷經數年的重新設計，以及投入數百億美元的新資金，這類計畫是否可能成功。

因此，消息人士斷然否認了能在F-35的基礎上，進行此類設計的想法，並稱其是一種「行銷手段，而非工程設計」。對川普而言，這是一種政治手段，旨在營造一種進步的氛圍，外界現在看到的並非創新，而是一種損害控制。

此外，在洛克希德馬丁面臨新的財務虧損之際，消息人士認為，這類提案很少真正與飛機的需求能力有關，更多是為了在失去像NGAD這樣的大型科研計畫後，仍確保有研發經費能持續流入的做法。

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