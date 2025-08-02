總額近2千億！南韓軍售波蘭180輛K2戰車 打破自家軍工史紀錄

第2批K2戰車軍售合約於本月初完成協商，金額高達65億美元，是南韓軍工史上最大規模訂單。（彭博資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防部證實，國防部長安圭佰當地時間1日前往波蘭西部城市格里維斯（Gliwice），與波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）一同出席南韓製K2「黑豹」（Black Panther）主力戰車第2批出口合約的簽約儀式。

據《韓聯社》報導，本次合約於本月初完成最終協商，金額高達65億美元（約新台幣1930億元），是南韓軍工史上最大規模出口訂單。合約顯示共包含180輛K2戰車，其中117輛將由南韓「現代精密機械公司」（Hyundai Rotem）負責生產供應；其餘63輛則為波蘭訂製的專屬型號K2PL，由波蘭國企「波蘭軍備集團」（PGZ）負責生產。

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南韓國防部指出，考量該合約在韓波防務合作中的重要意義，安圭佰遂親自前往波蘭，是其就職後第一次出訪。安圭佰1日在簽約儀式上稱，本次簽約超越了單純的買賣關係，更成為韓波進一步提升至戰略夥伴關係的契機。他指出，兩國有望藉此機會從傳統安全合作關係升級為共享價值的夥伴關係，推動加深雙邊合作。

簽約儀式前，安圭佰與科西尼亞克-卡梅什舉行會談，針對進一步加強國防軍工合作交換意見。安圭佰表示，南韓願在K2戰車、K9「雷霆」（Thunder）自走砲、K-239「天橆」（Chunmoo）多管火箭砲等武器系統的操作培訓方面，提供積極支援，並提議在潛艦項目等波蘭正在推動的防務項目深化互利合作。科西尼亞克-卡梅什則表示，期待本次會談成為加深兩國關係的新起點。

此外，安圭佰當天還參觀了波蘭負責生產K2戰車的「布馬爾拉貝迪公司」（Bumar-Labedy），實地考察生產設施。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）上月27日與北大西洋公約組織（NATO）高階將領會談後指出，俄羅斯與中國最快可能在2027年為全球性衝突做好準備，因此波蘭、歐洲也必須應對恐在未來2年爆發的「各種事態發展」。

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