俄國會議員放話：美核潛艦早被鎖定 無須回應川普挑釁

俄羅斯最新的955A型（北風之神-A級）戰略核潛艦「波扎爾斯基大公號」。俄羅斯國會議員稱，俄國在世界大洋中的核潛艦數量足以應對美國的調動。（法新社資料照）



羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普1日下令兩艘核潛艦進駐「適當區域」，俄國方面強硬回應，指美軍潛艦早已遭俄國核潛艦監控，無需進一步反應。俄羅斯國會下議院「國家杜馬」議員沃多拉茨基（Viktor Vodolatsky）向《塔斯社》表示，俄方在全球海域部署的潛艦數量「遠超美軍」，相關潛艦「早已鎖定美方目標」。

川普在社群平台「Truth Social」指出，此舉係針對俄前總統、現任國安會副主席梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）近日「極具挑釁性」言論所做反制安排。他並未說明所部署潛艦是否具備核武裝備。

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沃多拉茨基則表示，美國應與俄羅斯簽署新的戰略協議，以安撫全球對第三次世界大戰的憂慮。他語氣強硬地說：「讓美國潛艦開過來吧，它們早就進我們的瞄準鏡裡了。」

不過，俄羅斯《全球事務》期刊總編盧基亞諾夫（Fyodor Lukyanov）在接受RBC電視台訪問時則持保留態度。他指出，川普發言「情緒化且即興」，美國軍方是否知情仍是未知數。他表示：「若這場言語交鋒持續，川普恐怕不得不採取實質行動，但目前看來還停留在話語層次。」

報導指出，川普發文後，俄羅斯莫斯科交易所指數出現波動，當地晚間8時，指數下挫2709點，跌幅0.99%。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則在回應媒體提問時指出，美俄雙方皆同意不應發生軍事衝突。他引述美國國務卿魯比歐日前接受《福斯新聞》訪問時的說法，強調美方明確表示須避免與俄國直接對抗，俄方對此「完全贊同」。

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