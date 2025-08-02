衛星戰爭時代 美太空軍委託5廠打造抗干擾通訊衛星

圖為BAE提供衛星追蹤飛彈能力示意圖。（圖取自BAE）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國太空軍7月29日宣布，根據「防護戰術性衛星通信全球計畫」（PTS-G），分別與5家公司簽約，尋求研發新型通訊衛星原型，以打造多層次衛星體系，克服對手電磁頻譜干擾威脅。代表衛星也可能受到對手電子戰威脅，無形的戰爭已經蔓延到太空之上。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，美國國防部2018年提出「防護／抗干擾衛星通訊計畫」（PATS），尋求研發可供「先進極高頻」（AEHF）衛星運用的加密通訊技術；並在2020年啟動「PTS-Prototype」（PAT-P）與「PAT-Resilient」（PAT-R）兩項子計畫，分別由波音、諾斯洛普格魯曼集團打造新通訊衛星原型。

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同時，隨著對手干擾技術日益強大，太空軍「太空系統指揮部」（SSC）2024年3月將PATS更名為「PTS-G」計畫，尋求運用新近推出的「防護戰術波形」（PTW）通訊技術，打造4枚新型通訊衛星。在2026年度財年預算也申請撥款2.4億美元（約新台幣71.3億），希望在2028年啟用。

其中，名為「PTS-R」的子計畫，已由波音和諾格在2020年分別獲得價值1.91億和2.53億美元的合約，打造原型機。

不過，鑑於兩項子計畫進度緩慢，且部分用途重疊，因此太空軍在7月下旬取消「PTS-R」子計畫標案，決定根據「PTS-G」計畫構想，優先提升衛星數量與冗餘性，並分別與波音、維薩特（Viasat）、諾格、新創公司阿斯特拉尼斯（Astranis）與國際通信衛星公司（Intelsat），簽署3750萬美元（約新臺幣113.5億）合約，循「不定期交貨／不確定數量」（IDIQ）模式，改良各家廠商既有衛星，用於競標演示，以便未來加速打造新型通訊衛星。

根據新標案構想，未來新型通訊衛星將部署在地球同步軌道（GEO），並可運用商規通訊技術滿足高頻通訊需求，且預留升級彈性，未來可運用新式加密通訊技術，克服對手干擾威脅、有效確保通訊安全。

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