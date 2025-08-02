美軍最新神盾抵關島！LTAMDS雷達實戰測試劍指中國

7月27日，美國陸軍部長・德里斯科爾（圖中便服者）在關島一場大雨中，視察新運抵的「低層防空與飛彈防禦感測器」（LTAMDS，背景軍綠色裝備）。（圖：美國陸軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為反制中國日益增長的飛彈威脅，美國陸軍已將其最新的「低層防空與飛彈防禦感測器」（Lower Tier Air and Missile Defense Sensor, LTAMDS）原型雷達運抵關島，準備進行實戰環境下的嚴格測試。

國防新聞網站《Defense News》報導，美國陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）上週末親赴關島視察將操作此雷達的「塔龍特遣隊」（Task Force Talon）。他在聲明中表示：「我們在關島的士兵處於國土防禦的矛尖，理應獲得最好的裝備。我們將這款全新雷達部署於此，是在作戰環境中進行演訓。」

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報導指出，此舉是美軍參謀長喬治上將（Gen. Randy George）所倡導的一項重大轉變，旨在研發階段正式結束前，就將先進技術投入真實編隊中進行測試與改良。關島這座擁有近17萬人口的島嶼，地處脆弱位置，距離北京比夏威夷更近，島上部署的大量美軍戰力，使其在台海發生戰爭時，可能成為中國的誘人目標。

LTAMDS由雷神公司（Raytheon）研發，旨在取代現役「愛國者」（Patriot）防空系統的雷達。其最大突破是具備360度全方位偵測與辨識威脅的能力，徹底消除了傳統扇形掃描雷達的視野死角，將與島上自2013年以來部署的「薩德」（THAAD）系統共同構成防禦核心。

五角大廈正致力於為關島建立一個強大的空防與飛彈防禦架構，以抵禦不斷演變的威脅。儘管原定於2024年底交付基礎能力的時程已延後，但LTAMDS的進駐，象徵著關島防禦網的實質性升級。

這款雷達原型在交付前，已通過8次主要飛彈飛行測試及約1萬小時的其他測試。今年秋季，它將在關島參與作戰測試，讓操作它的士兵直接提供反饋，以進一步完善系統。該系統預計於2028年進入全速生產。

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