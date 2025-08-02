普廷新殺手鐧！「榛果樹」極音速飛彈進駐白俄 劍指北約

俄羅斯去年11月朝烏克蘭第聶伯羅發射實驗中的極音速中程飛彈「榛果樹」後引爆強烈火光。（美聯社）



羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷1日宣布，俄國已開始生產其最新的「榛果樹」（Oreshnik）極音速飛彈並投入服役，同時重申將於今年底前，將其部署至盟友白俄羅斯。此舉被視為對支持烏克蘭的北約國家的直接威脅。

美聯社報導，普廷在與白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會晤時表示，軍方已在白俄羅斯選定「榛果樹」飛彈的部署地點，準備工作正在進行中。

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普廷高度讚揚「榛果樹」的性能，稱其多彈頭丶能以高達10馬赫的速度俯衝攻擊目標，現有防空系統無法攔截。他更強調，在一次常規打擊中使用數枚該型飛彈，其破壞力可能與核攻擊相當。他警告西方，莫斯科可能用它來反制那些允許基輔使用其長程飛彈打擊俄羅斯本土的北約盟國。

俄羅斯飛彈部隊首長已宣稱，「榛果樹」的射程可覆蓋整個歐洲。這類射程介於500至5500公里的中程飛彈，原受一項美蘇時代的條約禁止，但華盛頓與莫斯科已於2019年退出該條約。

此次部署，是基於普廷去年秋天簽署的新版核武準則。該準則首次將白俄羅斯納入俄羅斯的「核保護傘」之下，並正式降低了俄國動用核武的門檻。文件指出，當俄羅斯或其盟友（白俄羅斯）的「主權和領土完整」受到常規武器侵略威脅時，莫斯科就可能動用核武。

報導指出，盧卡申科已允許俄羅斯利用其領土進攻烏克蘭，並接納了數十枚俄國戰術核武。將「榛果樹」部署在與烏克蘭及多個北約國家接壤的白俄羅斯，將使俄軍能更容易、更迅速地打擊歐洲縱深目標。

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