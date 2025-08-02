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「紅雀三型」無人機明年起量產90架 供陸軍特戰丶海軍陸戰隊運用

2025/08/02 14:13

「紅雀三型」無人機自明年起將產製90架。（資料照，記者陳治程攝）「紅雀三型」無人機自明年起將產製90架。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國造「紅雀」系列無人機目前分別在陸軍特戰指揮部丶海軍陸戰隊使用，性能經過改良丶優化的「紅雀三型」無人機也已確定量產，據軍方人士透露，具垂直起降丶變化飛行姿態，並且具備光電偵蒐功能的「紅雀三型」無人機，將自115年產製90架，強化特戰部隊的野戰偵蒐戰力。

「紅雀三型」無人機比起「紅雀二型」來說，體積稍加放大，重量也由二型的5.5公斤放大為5至7公斤。在飛行操控上，「紅雀二型」採彈射軌發射升空，「紅雀三型」則是可以垂直起降，起飛後透過飛行姿態的轉態，依其任務向前或其他方向飛行，任務結束後可在適當地點垂直降落。「紅雀三型」導控的距離超過30公里，機上配備新式光電偵蒐儀。

軍方人士指出，「紅雀一型」丶「紅雀二型」無人機目前分別在陸軍特戰指揮部丶海軍陸戰隊服役中，數量各為數十架。早期型號的紅雀無人機在天候不佳或是瞬間風速過大時，容易有失控墜落的問題，「紅雀三型」的體型丶重量放大，操控的安全與穩定性也優化提升，未來產製完成後，將同時撥交給陸軍特戰指揮部及海軍陸戰隊使用。

另據了解，「紅雀」系列無人機曾隨著海軍陸戰隊的任務，在外離島執行偵蒐任務，甚至在離台灣本島1600公里遠的南沙太平島，也曾執行過偵蒐任務，「紅雀三型」無人機導控距離超過30公里，加上具備垂直起降丶光電偵蒐功能，將可使相關部隊的偵蒐戰力獲得一定程度的提升。

「紅雀三型」無人機可掛載光電偵蒐儀。（資料照，記者陳治程攝）「紅雀三型」無人機可掛載光電偵蒐儀。（資料照，記者陳治程攝）

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