中國福建艦首次戰機彈射 疑殲-15電磁彈射

央視近日釋出中共建軍98周年紀錄片，片中疑似有殲-15T從航艦電磁彈射起飛。（圖取自央視）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國持續對最新型航空母艦「福建號」進行測試，在解放軍建軍98周年（解放軍是以1927年8月1日為建軍日）紀念前夕，中央廣播電視總台、「中國軍號」等融媒體平台先後上線了關於「福建號」先導預告片，片中可見殲15T疑似從甲板起飛的畫面。

中國央視近日釋出《攻堅——矢志強軍向一流》的紀錄片預告，並於今日首播，其預告片，不只透過空拍畫面呈現福建艦全貌，其中還夾帶數秒片段，顯示疑為福建號搭載的新款殲15T戰機（J-15T）使用電磁彈射系統（EMALS）起飛。

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《環球時報》報導，雖然預告片並未釋出使用電磁彈射的過程，只以一個空中剪影，顯示福建艦和遼寧、山東二艦的不同，但中國軍事專家仍認為，這些畫面標誌福建艦已邁出重要一大步。

雖然畫面並未直接播出飛機彈射起飛過，而是投射在飛行甲板上的戰機影子，但甲板末端沒有滑跳甲板，確定為福建艦，而偌大的戰機剪影，則疑似為其艦載機殲15T。

中國媒體報導，殲-15T是一款單座、重型艦載戰鬥機，是航空母艦編隊的核心武器裝備。為增強彈射起飛能力、增大起落架承受力，殲-15T對起落架進行強化，可滿油滿彈起飛；中國軍事評論員認為，殲-15T在可滿油滿彈從航艦起飛，使它的作戰半徑更大，載彈量更大，飛彈射程更遠，可使航空母艦編隊在遠海大洋作戰。

這支由央視拍攝的紀錄片，主要是為了慶祝中國人民解放軍建軍98週年。在首支預告片中，曝光大量解放軍最新武器裝備，包含核動力彈道飛彈潛艦、東風-17（DF-17）高超音速飛彈、機器狗與無人機等。

預告片及正片展示多款新型無人機和機器狗等新裝備。（圖取自央視）

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