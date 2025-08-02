F-16超級中隊No.2 美軍更多戰隼部署南韓烏山基地 開啟2階段測試

駐韓美軍自上（7）月底起，準備展開第二階段的「超級中隊」測試，利用第一階段的數據結果，以評估更大範圍的部署效能，包含後勤維護、人力需求等。圖為F-16在群山基地執行起飛前檢查。（圖片擷取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕為防範中國空中兵力陸續擴張，駐韓美國空軍將開啟第2階段的「超級中隊」測評。美國空軍表示，預計10月前將有31架F-16戰機將從群山基地轉調部署至烏山基地，包括1000名相關空地勤人員，以擴大驗證人力與後勤支援等作業流程的實際運作狀況。「超級中隊」是將原本約22架的中隊規模，提升至31架，以達到戰力最大化目的。

據駐韓美國空軍消息表示，自上（7）月28日起，作為「超級中隊」第二階段測試的一部分，群山基地（Gunsan AFB）的部分飛行員和F-16戰機將暫時轉移到烏山基地（Osan AFB），旨在鞏固空中力量，提升朝鮮半島的作戰能力。預計10月前將會有31架F-16戰機、1000名有關人員完成轉移，並組建第2支「超級中隊」，開始執行為期1年的第二階段測試。

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「超級中隊」是將原本約22架的中隊規模，提升至31架，以達到戰力最大化目的。圖為F-16戰機正準備從群山基地起飛。（圖片擷取自DVIDS）

預計10月前將會有31架F-16戰機、1000名有關人員完成轉移，並組建第2支「超級中隊」，開始執行為期1年的第二階段測試。（圖片擷取自DVIDS）

駐韓美軍自去（2024）年7月起展開「超級中隊」部署計畫，在第一階段部署測試中，先將群山基地第8戰鬥機聯隊的9架F-16，編入烏山基地第36戰鬥機中隊，使該中隊F-16數量達31架，成為超出一般22架編制的「超級中隊」。而此次第二階段的測試將利用第一階段蒐集的數據結果，評估更大範圍的部署效能，包含「超級中隊」的後勤維護、人力需求等。

將F-16移防至烏山除增強戰力做負荷測試外，以地理位置來看，也是將戰機向北增援；群山基地位於韓國中西部的海邊，而烏山基地則為於韓國北境，首爾市中心以南約50公里處，是距首爾市最近的美國空軍基地，兩者同為駐韓美軍最主要的兩大空軍基地；「超級中隊」的派遣部署，想必也是強化對北韓或中國的應對能力。

作為「超級中隊」第二階段測試的一部分，群山基地的一架F-16戰機於上月28日抵達烏山基地。（圖片擷取自DVIDS）

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