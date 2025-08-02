阻止F/A-XX和E-7預警機被取消採購 參院批准撥款20億美元助力

美國國會近期對赫格塞斯的軍備採購重整提出質疑，參議院已通過撥款給F/A-XX和E-7的預算提案，試圖保留計畫。（圖取自美國空軍）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕由於美國國防部長赫格塞斯正主導五角大廈重新檢視大型軍備採購案，美國取消E-7預警機及保留少數海軍六代機F/A-XX研發資金，轉而採購E-2D預警機和F-47戰機。對此美國國會提出質疑，參議院甚至通過撥款給F/A-XX和E-7的預算提案，試圖保留計畫。

軍聞網站「The Warzone」報導，參議院於7月31日通過參議院版的2026完年國防預算法案，當中包含為F/A-XX撥款14億美元（約新台幣416.3億元），以及為E-7撥款6.47億美元（約新台幣192.4億）。

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報導指出，美軍各軍種每年都需要提出為納入當年國防預算的項目優先順序清單（UPL），該14億美元撥款與海軍提出的清單完全一致，被認為海軍似乎與五角大廈產生意見分歧。

報導還補充，海軍官員在向國會提交UPL清單的聽證會時，直言不諱指出F/A-XX作為海軍未來艦載航空計劃的一部分有多麼重要。海軍作戰部長候選人之一考德爾上將（Daryl Caudle）表示，如果沒有戰機能替代F/A-18E/F超級大黃蜂和E/A-18G咆哮者，海軍將被迫改裝第四代飛機並增加第五代飛機的採購，試圖與已出現新型第六代飛機的國家軍隊競爭。

另外，E-7楔尾鷹空中預警機採購計畫的取消，不僅引還國會議員的反對，大量退役空軍將官也紛紛聯名公開喊話。不僅參議院，目前眾議院提出、尚未通過的草案版本，也包括6億美元的E-7開發計畫，以及9.72億美元的F/A-XX研發計畫，俟眾院通過後，參眾兩院需要就金額進行協調。

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