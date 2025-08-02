審計部報告指出海巡艦艇人力不足 海巡署：整體艦艇人力運用無虞

海巡署指目前整體艦艇人力運用無虞。（海巡署提供）

〔記者邱俊福／台北報導〕審計部發佈總決算報告，直指海巡艦艇人力不足問題，海巡署今天強調現行艦艇人力均符合「艦船艇人力運用規劃及裝備攜行基準要點」，審計部報告中所述台南艦、屏東艦、彰化艦及PP-2019艇等4艘艦艇未達最低執勤人數部分，經查台南艦及屏東艦去年8月適逢大修期間，僅派部分人員執行督工勤務，PP-2019艇則為報廢中船艇；另彰化艦於去年7月暫時配置33人，其餘缺額控留給同年度10月警大及警專畢業人員派補，派補前由大修中之苗栗艦人力支應，整體艦艇人力運用無虞。

海巡署表示，為因應海勤人力實質所需，行政院核定按新造艦船艇交船期程，自今年至2031年進用1674人，並計畫性委託中央警察大學及警察專科學校招訓學生，另提列一般警察特考及海巡特考多元管道進用人員，艦艇人力來源穩定且充沛。

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海巡署也表示，我國持續面臨中國軍事威脅，整體海域情勢逐漸升溫，海巡面對國安、治安、平安等挑戰，尤其中國灰色行動襲擾，不斷試探防衛能量，亟需爭取「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」納入 295 億餘元的預算，打造下一階段新式艦船艇，並引進無人機及紅外線等科技設備，全力推動海巡現代化，以強化整體海域執法量能。

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