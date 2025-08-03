後方捅刀！烏克蘭執政黨「貪污軍款」 澤倫斯基下令嚴辦

烏克蘭總統澤倫斯基誓言全面究責，肅清貪腐。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭爆發一起涉及電子戰系統與無人機採購的重大貪腐弊案，涉案者竟包含執政黨議員，總統澤倫斯基對此震怒，稱其為「絕對不道德」的計畫，並誓言將進行全面且公平的究責。

根據《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）報導，國家肅貪局（NABU）與肅貪專責檢察署（SAPO）聯手破獲此案，指控涉案官員與供應商勾結，以蓄意抬高的價格簽訂國家合約。報導引述消息人士指出，執政的「人民公僕黨」國會議員庫茲涅佐夫（Oleksii Kuznietsov）是核心人物之一。

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其他涉案高官還包括前盧甘斯克州長、現任外喀爾巴阡州穆卡切沃區區長海岱（Serhii Haidai），以及盧甘斯克州魯比日內市軍政管理局長官尤爾琴科（Andrii Yurchenko）。

調查指出，在庫茲涅佐夫主導的一起案件中，官員為安排一份價值500萬荷林夫納（約新台幣357萬元）的電子戰系統合約，收受了150萬荷林夫納（約新台幣107萬元）的鉅額回扣。

此案的偵破，正值烏克蘭兩大肅貪機構經歷重大挑戰之際。烏克蘭國會7月底曾通過法案，意圖剝奪NABU與SAPO的獨立性，引發民間抗議與盟邦強烈反彈，迫使澤倫斯基在7月31日讓步，恢復其獨立地位。此次行動被視為兩大機構重獲自主權後的重大成果。

澤倫斯基已下令對國民警衛隊進行內部調查，並指示未來所有後勤單位領導職務，必須由具備戰鬥經驗的軍官擔任。目前，庫茲涅佐夫已被暫停黨權，國民警衛隊指揮官也已將涉案人員停職。

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