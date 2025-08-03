「台版彈簧刀」量產有望 國軍明年擬先產30個「勁蜂」無人機機體

中科院產製的「勁蜂」無人機可望量產。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍持續籌獲各式無人機強化不對稱戰力，根據國防部上月底發布的「國防產業發展條例列管軍品清單」顯示，有「台版彈簧刀」之稱、代號「獵鵂專案」的「勁蜂」筒射型攻擊無人機，明年、後年將投產30個「筒射型無人機複材機體」，未來是否擴大量產，則視採購單位需求而定。

國軍為強化單兵作戰能力，除了向美國採購685架「彈簧刀300」人員殺傷型無人機，同樣採取筒射設計、我國中科院研製的「勁蜂」無人機，也已經過多次驗證，未來可望由海軍率先建案採購。根據中科院發布資訊，「勁蜂」無人機的滯空時間為15分鐘，導控距離約8公里，可由單兵背包攜行，機上酬載的光學和紅外線設備以及高爆彈藥，可在鎖定目標後高速俯衝攻擊。

美軍官兵操作「彈簧刀」攻擊型無人機。（取自AeroVironment官網）雖然「勁蜂」無人機的第一批採購數量，需待國防部明年度預算書於年底送至立法院後，才可能窺知一二，但從國防部7月31日公布的「國防產業發展條例列管軍品清單」內容可見，國軍正列管一款一等軍品，主要用於製造「獵鵂專案」的「筒射型無人機複材機體」，機體模具由中科院提供，廠商則須負責各式機具、材料與耗材。

「獵鵂專案」正是勁蜂無人機的代號，根據這份清單細節，「筒射型無人機複材機體」的空重要低於1150公克，機身長、寬、高為70公分、92公分與12公分，預計在2026至2027年採購30個，預算約384萬元。不過，由於「勁蜂」無人機屬於單次消耗性的攻擊型機種，採購規模理應龐大，因此確切採購數量、預算為何，則待國防部預算書等資料公布後才能釐清。

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