國軍後年擬再造2架騰雲無人機 可與美製MQ-9「高低配」

我國自研自製的「騰雲二型」無人機。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院研製的軍用軍規「騰雲」無人機後續量產計畫有機會浮上檯面，檢視國防部上月底公告的「國防產業發展條例列管軍品清單」，可見有3案與「騰雲專案」有關，其中，國軍計畫於2027年、2028年斥資6000萬元採購2架「大型複材機體」，還要花5500萬元籌獲2件「電偵接收模組系統」，為「電偵型騰雲」的研製留下伏筆，也可望落實與美製MQ-9系列無人機「高低配」的構想。

中科院投入大型定翼無人機研製工作已超過10年，先是在2015年展出「騰雲」偵蒐型無人機，隨後自2018年起執行「騰雲」專案，精進這型無人機的性能與運用彈性，「騰雲二型」隨後於2019年問世，可投入台海中、長程全天候監偵任務。「騰雲二型」的原型機共有4架，不過，空軍迄今尚未正式下單採購量產型。

值得注意的是，根據國防部7月31日公布的「國防產業發展條例列管軍品清單」，其中有3案與「騰雲專案」有關，首先，中科院將於2027年、2028年斥資6000萬元採購2架「大型複材機體」，機身須接受超音波測試、雨淋測試；另外有一案為總金額2500萬元的「小型複材機體」，主要用於腹鰭與V型翼製作及組裝等。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，軍方還計畫引進2件「大型無人機電偵接收機」，這是用於安裝在大型無人機的電偵接收模組系統，涵蓋頻段為2至18GHz，是否代表新購騰雲無人機將具備電偵能力，尚有待釐清。

我國對美採購MQ-9B無人機預計自明年起獲得。（取自通用原子官網）此外，空軍自明年起將獲得4架對美採購的MQ-9B無人機，另也在前美國總統拜登首肯下，以軍援管道獲得4架MQ-9A無人機。軍方規劃，MQ-9系列無人機將負責中、高空層，「騰雲」無人機則執行中、低空層任務，藉由「高低配」形式鞏固台海安全。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法