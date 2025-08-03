美豪擲2320億擴充飛彈庫存 AMRAAM軍售案含台灣

一架「槍騎兵」轟炸機掛載著一枚「聯合空對地距外飛彈」（JASSM）。JASSM是美國空軍此次總額高達78億美元的大規模採購案中，最關鍵的彈藥之一。（圖：美國空軍）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為補充援助烏克蘭等衝突而消耗的庫存並嚇阻中國，美國空軍7月31日授予軍工業者總額約78億美元（約新台幣2320億元）的巨額合約，以大幅提升其空對空、空對地與反艦飛彈的儲備量。

國防新聞網站《Breaking Defense》報導，這筆巨額合約之中，最大一筆的金額近43億美元（約新台幣1279億元），由洛克希德・馬丁公司（Lockheed Martin）拿下，用於生產「聯合空對地距外飛彈」（JASSM）與「長程反艦飛彈」（LRASM）。此合約也包含對芬蘭、日本、荷蘭與波蘭的對外軍售（FMS）。

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第二筆高達35億美元（約新台幣1041億元）的合約，則授予雷神公司（Raytheon），用於生產第39與40批次的「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM）。根據美國國防部的合約公告，此筆AMRAAM的對外軍售對象，包含台灣在內的19個國家。雷神公司稱，這是該計畫史上最大的一筆合約。

雷神公司航太防禦系統總裁德內克（Sam Deneke）在聲明中表示：「隨著全球衝突加劇、空中威脅日益複雜，AMRAAM持續為盟軍提供決定性的作戰優勢。」

這兩筆巨額彈藥採購案，正值五角大廈旨在補充並擴大其飛彈庫存之際。官員們已表示，需要龐大的彈藥庫存來嚇阻與中國的衝突。此次採購的部分資金，來自國會近期通過的特別預算，其中撥款近9億美元用於增購JASSM與LRASM，另提供超過6億美元用於擴大這兩款飛彈的產能。

AMRAAM同樣受益於此特別預算，獲得了額外2.5億美元的採購經費與2.25億美元的產能擴充資金。官員們的目標，是將該型飛彈的年產量從1200枚倍增至2400枚。

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