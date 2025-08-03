空中計程車軍用化 美國研發新型VTOL飛行器

由Joby Aviation開發的全電動S4飛行器。該公司正與L3Harris合作，以此平台為基礎，開發一款軍用自主混合動力版本。（圖：Joby Aviation）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕電動飛機製造商Joby Aviation與L3Harris正聯手開發一款用於國防任務的自主混合動力垂直起降（VTOL）飛機，兩家公司表示，該飛機預計將於今年秋季實施飛行測試，並計畫在2026年參與軍演。

根據《Defense News》報導，這項合作是基於Joby Aviation現有的S4全電動飛機平台，將其轉化為一款可由人駕駛或完全自主操作的軍用版本。新機型採用燃氣渦輪推進系統，具備垂直起降能力，可執行情監偵（ISR）及在爭議地區的後勤任務。

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雙方在聯合聲明中指出，Joby Aviation將提供商用飛機開發與製造專長，L3Harris則負責平台任務化，包括感測器、武器、通訊系統及協同自主操作等技術整合。

儘管Joby Aviation以開發商用空中計程車為主，但自2016年起已與美國國防部展開合作。2020年，美國空軍創新單位AFWERX在「敏捷至上」（Agility Prime）計畫中，授予Joby Aviation電動VTOL飛機首張適航認證。

作為「敏捷至上」計畫的一部分，Joby Aviation於2023年向加州愛德華茲空軍基地交付一架「空中計程車」，用於基地日常作業，如運輸貨物、零件或人員。

Joby Aviation執行長貝維爾特（JoeBen Bevirt）表示，與L3Harris的合作是順理成章的一步，「我們與國防部合作近10年，讓他們得以近距離觀察我們雙用技術的發展，現在我們已準備好進行展示與部署。」

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