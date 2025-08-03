兩國海上聯合軍演首度 中國潛艦破天荒靠泊俄國

中國人民解放軍海軍一艘潛艦正航向俄羅斯海參崴，參與「聯合海軍-2025」演習。此次是中國首度派遣潛艦參加該聯合軍演，象徵兩國海上軍事合作進入新階段。（圖：中國國防部）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國一艘基洛級（Kilo-class）攻擊潛艦，近日首度停靠於俄羅斯海參崴港，參與實施至8月5日的「聯合海軍-2025」中俄聯合演習。這是中俄聯合軍演史上首次出現潛艦參演，顯示雙方海上軍事協同已進入更深層的階段。

根據軍事網站《Army Recognition》報導，與中國潛艦同時抵達俄國的艦艇，還有中國052D型驅逐艦「紹興號」、「烏魯木齊號」，另有一艘補給艦及潛艦救援船，凸顯亞太軍事局勢升溫背景下的戰略整合。

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軍事分析指出，中國此次未派遣更先進的「元級」潛艦，而選擇較早期的俄製基洛級，可能為降低先進潛艦聲學特徵，在通過日本海等敏感水域遭偵蒐的風險，呈現出審慎又具象徵意義的戰術部署。

相較之下，中國水面艦隊由具現代戰力的052D型驅逐艦為主力，俄方則動用蘇聯時代無畏級（Udaloy-class）驅逐艦。這樣的編組差異，也折射出中俄兩國海軍建設能力的落差與角色轉變。

儘管中國國防部稱「聯合海軍-2025」不針對第三方，但其舉行時間與美國主導、集結日、澳等盟國的「太平洋堅定力量2025」演習重疊，後者動員超過400架軍機與1.2萬兵力，使得亞太戰略對峙格局更加鮮明。

報導指出，這是中、俄第11次舉辦的「聯合海軍」演習。中國與俄羅斯此次深化潛艦參與、兵力協同與戰術整合，凸顯雙方正推進海軍合作一體化，而整體印太安全局勢也正向高度對抗與技術競逐持續推進。

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