國軍明年起千架「軍用軍規」無人機到位！ 一張圖表一次看懂

我國軍規無人機後續籌獲進展一覽表；圖為國造騰雲無人機。（本報製表；圖取自中科院網站）〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國國防部透過對美採購、自製方式籌獲各式軍用無人機，除了將採購5萬至10萬架自製商規無人機，也將引進軍規無人機強化戰力。據統計，包括「銳鳶二型」、「紅雀三型」等國造無人機，以及對美採購的「彈簧刀300」、MQ-9等無人機在內，國軍自明年起將迎來千架以上軍規無人機，對於偵蒐與防衛作戰的助益甚大。

中科院已完備「騰雲二型」大型無人機、「銳鳶二型」中型無人機，以及「紅雀三型」小型無人機的研製工作，卻因國防預算有限尚未啟動量產。不過，國防部上月底公告的「國防產業發展條例列管軍品清單」顯示，國軍可望自明年起，籌獲36架銳鳶二型無人機、90架紅雀三型無人機，後年則將籌獲2架可搭載電偵模組的「騰雲二型」無人機。



國造銳鳶二型無人機。（資料照）另外，原名為「巡飛彈一型」的「勁蜂」攻擊型筒射無人機，明年也將先籌獲30個機體，後續是否大量投產，仍待國防部明年度預算書公布後確認

另外，我國對美採購的軍用軍規無人機也按計畫進行，供官兵操作的685架「彈簧刀300」人員殺傷型無人機，以及291架Altius 600M-V反裝甲無人機，都已與美方簽約，前者將於2029年以前交付完畢，後者則預計在2027年以前交貨。

用於反裝甲的美製Altius 600無人機。（彭博檔案照）至於被視為台海監偵利器的美製MQ-9系列無人機，根據國軍規畫，4架透過軍購方式籌獲的MQ-9B，預計明年、後年各交付2架，另外有4架美國軍援的MQ-9A無人機，交貨期程則尚未定案。這8架無人機可望成為台海高空、長程偵蒐的關鍵兵力，強化當面情資與戰場管理能力。

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